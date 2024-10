Review Astro Bot | La aventura del adorable personaje de PlayStation que nos hace soñar con un GOTY para toda la familia

Excelente. Vamos a compartir contigo nuestro análisis del nuevo videojuego de PlayStation Astro Bot. Pero si llegaste a este review con dudas sobre si “comprarlo o no”, no tengas dudas, el juego es genial. Este tipo de videojuego de aventuras no suele ser el perfil para “videojuego del año”. Si bien “It Takes Two”, el GOTY de 2021 lo logró, no es algo común. La lista tiene videojuegos con gráficas realistas, con batallas épicas y grandes guerreros.

¿Podría este tierno personaje llevarse el galardón? Habrá que esperar lo que los demás jueces de The Game Awards definan, pero al menos, esperamos que en la lista de nominados esté. Porque lo merece: además de ser un videojuego bien hecho en aspectos gráficos y de jugabilidad, cumple con lo principal del un videojuego: es entretenido, MUY entretenido.

Ya lo hemos hablado en algunos capítulos de nuestro FayerWayer Live: hay videojuegos como Black Mith Wukong que han dado mucho que hablar este año, pero en términos prácticos no nos han brindado mucha entretención. Astrobot si. Desde la primera etapa, desde la intro, desde que iniciar el videojuego, sabes que lo vas a pasar bien.

Comenzando la aventura más colorida, entretenida y alegre de estos meses

Para que entiendas el impacto visual inicial de este videojuego, cuando iniciamos el review, te vamos a contextualizar sobre el setup utilizado: PlayStation 5 (obvio), Control inalámbrico DualSense Edge, Monitor Gamer Samsung 27″ G60SD Odyssey OLED G6 QHD 360Hz y el audio saliendo por nuestro preciado parlante Onyx Studio 8 de Harman Kardon (vía jack 3,5).

Optimizadas las opciones de visualización del PlayStation 5 y el monitor de Samsung, desde el primer segundo la calidad de la imagen, estos colores llamativos, fuertes y un tanto infantiles, nos envolvierone hicieron estallar nuestros sentidos. La historia arrancó en breve y ya en la primera instancia sabíamos lo obvio: hay que interactuar nuevamente con las funciones hápticas del control, tal como en su hermano “Astro’s Playroom”.

La magia de Astro más viva que nunca

Astro Bot es en esencia un videojuego que atraerá a grandes y pequeños. Debo ser sincera: rara vez mi hijo de apenas 10 años me pide jugar videojuegos que no sean de la “competencia” de PlayStation. ¿Motivo? Ama este tipo de aventuras coloridas. Este juego, lo esperó hasta con un contador de cuenta regresiva: y yo también.

Durante 30 años, Sony nos ha brindado una amplia biblioteca de juegos de PlayStation de alta calidad, pero nunca ha habido un juego de plataformas con personajes que generen este amor transversal de generaciones, a nivel “rostro-mascota” como lo genera el señor bigotón de la gran N. Y aunque esto es el review de Astro Bot y no me quiero detener en la competencia, debo decirlo: la N nos tiene agotados con tanta plataforma, 3D y Remake. Y este videojuego de PlayStation es el videojuego que sinceramente estábamos esperando con ansias.

Astro Bot - PlayStation

En su momento PlayStation tuvo intentos: Lo intentó Crash Bandicoot. Jak y Daxter tuvieron una carrera decente. Pero Astro Bot está en un nivel superior. Ha llegado un verdadero contendiente. Repleto de docenas de niveles coloridos y habilidades experimentales, la última aparición de Astro lo coloca en el centro del escenario, junto con un elenco de apoyo de héroes pasados de PlayStation para brindar horas de pura alegría.

Astro Bot es un juego de plataformas ingenioso y nostálgico del más alto nivel. Si Astro’s Playroom de 2020 era como un museo, aunque con divertidas exhibiciones jugables, y que nos maravilló a todos, Astro Bot es miles de veces mejor. Su estilo evoca con éxito el espíritu de esos grandes juegos de plataformas al generar etapas novedosas llenas de magia, entretención, desafíos y colores.

Analizando los escenarios sin spoilers

Algunos de los muchos aspectos destacados de sus escenarios: tienen un nivel inteligente en el que los pisos y las paredes cambian dinámicamente dependiendo de si se presiona un botón de día o de noche. También un casino que cambia el tiempo, uno muy loco: un nivel inspirado en una casa de baños japonesa con un divertido sistema de esponjas.

Astro Bot - PlayStation

Astro Bot es realmente el equivalente en videojuego de aventurarse en el parque de diversiones de ensueño, cada idea es más loca que la anterior. Pero todo genera alegría. Nuevamente Dualsense brilla explotando al máximo sus características, y ese es un gran punto a favor en la jugabilidad.

Astro Bot es un escaparate de las comodidades del DualSense: los gatillos se aprietan en los dedos y se escuchan ruidos a través de los pulgares. Las gotas de lluvia te hacen cosquillas en las palmas. Los controles de movimiento te guían completo. También recomendaría subir el volumen del altavoz del controlador si, como yo, lo tienes silenciado de forma predeterminada; de lo contrario, te perderás algunos detalles de audio fantásticos. Inmersión total.

Astro Bot - PlayStation

Una evolución en muchos sentidos

Y hay mejoras respecto a esa pequeña muestra del 2020. Incluso los poderes de aventuras anteriores de Astro se reinventaron con excelentes resultados. Por ejemplo, el Monkey Climber es una evolución de la capacidad de escalar de Playroom, pero esta vez la ayuda de un pequeño simio robótico con manos enormes significa que se pueden lanzar rocas y golpear el suelo con gran placer.

Tampoco se descansa nunca en los laureles, con nuevas ideas y dispositivos introducidos hasta el final. Aunque algunas mecánicas se reutilizan un poco más de lo que me gustaría, cuando dichos poderes se reciclan en niveles posteriores, afortunadamente se recontextualizan y se les dan usos ligeramente nuevos. No se siente repetitivo, no agota.

Astro Bot - PlayStation

Los guantes Twin Frog antes mencionados, por ejemplo, se reintroducen en un nivel similar a una cueva, donde su capacidad de balanceo se hace aún más evidente, animándote a sacar del suelo a enemigos con forma de gusanos desde lejos. Un lujo.

Batallas sencillas, pero entretenidas

Aparte de los jefes y minijefes, inicialmente no parece haber una gran variedad de tipos de enemigos. Eso podría llevarte a pensar en que te aburrirás rápido, pero no. ¿Sientes que se repiten? Un poco. Algunos están cubiertos con pintura de diferentes colores o vestidos para encajar con su entorno, pero todos son derrotados mediante los mismos pocos combos fundamentales de salto y golpe.

Más adelante, sin embargo, el libro de diseño se abre y presenta a algunos enemigos más complejos. Estos incluyen un naipe antropomórfico que lanza una mano de garrotes y espadas en tu dirección, sobre la que luego puedes saltar para dirigirte hacia el enemigo y asestarle tu propio golpe mortal. Y es que el juego siempre encuentra la manera de ponerte a prueba, pero lo justo y suficiente. Lo reiteramos: entretiene.

Astro Bot - PlayStation

El videojuego que tengo que tener en mi repisa, para jugar una y otra vez

Hay videojuegos clásicos que tengo en mi repisa. Y que pasado un tiempo, cuando siento que ningún lanzamiento o prueba me genera felicidad, los saco de ese lugar para traer de regreso la alegría de la infancia jugando. Este juego, es uno de los pocos de la nueva generación y de los años más recientes que me ha despertado ese mismo sentimiento.

Astro Bot genera alegría. Una colección de niveles infinitamente inventivos y habilidades increíblemente divertidas, que brinda alegría, sin volverse ni una sola vez remotamente aburrido o repetitivo.

Y aunque no necesitas una larga historia con los sistemas Sony para disfrutarlo, es especialmente un deleite para aquellos que tienen gustan de la cultura de PlayStation y se quieren asombrar con una gotita de nostalgia nuevamente.

Team Asobi ha creado un juego de plataformas con una mascota/personaje potente. Llegó al corazón, algo que en los últimos años ninguna productora, consola o marca nos ha traído. Sin dudas un 10/10.