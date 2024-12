Starlink directamente en tu teléfono: ¿De qué manera utilizar el Internet satelital de Elon Musk?

Starlink ha presentado hace poco su servicio de Internet satelital directo a teléfonos móviles, lo que ciertamente ha suscitado numerosas preguntas. ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Es posible utilizarlo desde mi teléfono? ¿Está disponible para contratación? ¿Mi teléfono necesita alguna especificación particular para enlazarse con el satélite? Estas y otras preguntas han llenado Internet de incertidumbres sobre la novedosa conexión proporcionada por los satélites de Elon Musk.

Si tienes preguntas, las resolveremos aquí de forma detallada, paso por paso. ¿De qué manera se utiliza el Internet satelital de Elon Musk? En esta guía te proporcionaremos toda la información necesaria sobre este innovador servicio de Starlink.

Internet satelital: ¿Qué es Starlink Direct to Cell?

Para empezar, explicamos qué es Starlink: un sistema satelital que posee una constelación de más de 5,000 satélites en tan solo unos años, proporcionando internet de alta calidad a más de 2.3 millones de usuarios en el ámbito global.

En este momento, han lanzado un servicio que te permite conectarte a internet directamente desde tu teléfono móvil (Direct to Cell es la traducción al inglés de esto). Antes, era necesario contar con una antena específica de Starlink para usar sus servicios. No obstante, para adquirir este nuevo servicio, no será de forma directa: están estableciendo acuerdos con empresas de telefonía.

¿Cómo funciona Starlink Direct to Cell?

Incorpora más satélites a su constelación. Los satélites Starlink equipados con la tecnología Direct to Cell ofrecen acceso omnipresente a mensajes de texto, llamadas y navegación sin importar si se está en tierra, lagos o aguas cercanas a la costa. Direct to Cell también facilitará la conexión de dispositivos IoT utilizando los estándares comunes de LTE.

Los satélites Starlink equipados con tecnología Direct to Cell incluyen un sofisticado módem eNodeB a bordo. Este módem opera como una antena celular ubicada en el espacio, lo que facilita una integración de red comparable a la de un socio de roaming convencional.

¿Necesito un smartphone especial para usar este internet satelital?

No. Direct to Cell opera con teléfonos LTE ya existentes en cualquier lugar donde sea posible observar el cielo. No es necesario modificar el hardware, el firmware ni utilizar aplicaciones específicas, lo que permite un acceso fluido a mensajes de texto, llamadas de voz y datos. Lo único que se requiere es acceso a redes 4G y 5G.

Starlink

Paso a paso

¿Cómo se puede acceder?

Poseer un teléfono inteligente que disponga de conexión 4G o 5G.

Para que el servicio pueda ser accesible a través de una empresa de telecomunicaciones que colabore con Starlink en tu nación, varias empresas se irán incorporando en 2025. Por el momento, solo T-Mobile tiene permiso en Estados Unidos, aunque se anticipa que en breve presentarán sus planes.

Suscribirse al servicio (todavía no se han mencionado tarifas, aunque los diferentes planes residenciales de Starlink tienen un costo aproximado de 100 dólares, variando según el país).

Hasta el momento, el proceso de conexión parece ser sencillo: después de suscribirte al servicio, tu teléfono inteligente identificará automáticamente la red y se enlazará. ¿El mayor beneficio? Podrás despedirte de las “zonas sin señal” en cualquier lugar del planeta.

¿Cómo puedo contratar el servicio de Starlink para smartphones?

A finales de noviembre, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dio luz verde a la colaboración entre una compañía de satélites, SpaceX, y un proveedor de servicios móviles, T-Mobile, con el fin de posibilitar la conexión directa a teléfonos móviles.

El martes 26 de noviembre, la FCC aprobó la solicitud de SpaceX para ofrecer "cobertura complementaria desde el espacio" en territorio estadounidense. Asimismo, autorizó el uso de determinadas bandas de frecuencias para llevar a cabo conexiones directas con teléfonos móviles fuera de Estados Unidos, utilizando los satélites de "Starlink".

Asimismo, la agencia autorizó a la compañía satelital para llevar a cabo operaciones en las frecuencias de 1,910 a 1,915 MHz (Tierra-espacio) y 1990 a 1995 MHz (espacio-Tierra), de acuerdo con el convenio que mantiene para funcionar con la red de T-Mobile.

T Mobile

El servicio aún no está disponible, a pesar de que ya se han efectuado pruebas exitosas. El acuerdo inicial entre Starlink y T-Mobile se remonta al 2022, y en ese momento, se indicó que los servicios de mensajería de texto, internet móvil y llamadas de voz estarían accesibles entre 2024 y 2025. Por lo tanto, el próximo año será crucial para esta industria.

¿Qué se necesita? Que T-Mobile introduzca sus planes. ¿Y para el resto? Que las autoridades o agencias pertinentes en tu país den su aprobación para su uso. Por el momento, será interesante observar qué empresas (y de qué naciones) están interesadas en adoptar esta nueva tecnología.