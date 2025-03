Un juego inesperado ha llegado a Xbox Game Pass

En una sorpresa para todos los gamers, EA Sports College Football 25 hallegado al catálogo de Xbox Game Pass Ultimate mediante un “shadow drop”, disponible para Xbox Series y a través del juego en la nube.

Microsoft reafirma su compromiso de enriquecer su extenso repertorio de juegos disponibles en Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de videojuegos líder en la industria, que se distingue por sus lanzamientos desde el primer día y su amplia selección de títulos multijugador. Destacando aún más este hecho gracias a que el videojuego en cuestión tien un lanzamiento reciente.

Aunque Microsoft había anunciado previamente una serie de seis lanzamientos para marzo, incluyendo el esperado Atomfall, la adición sorpresa de EA Sports College Football 25 amplía la lista a siete.

Para poder disfrutar de EA Sports College Football 25 en su máxima expresión, se requiere una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate y una consola Xbox Series X|S. No obstante, aquellos que no dispongan de este sistema pueden acceder al juego a través de Cloud Gaming, el servicio en línea que permite jugar en otras plataformas como Xbox One, PC y dispositivos móviles.

El juego de Electronic Arts, reconocido por su serie de simuladores deportivos, se centra en el fútbol americano universitario, presentando las 134 universidades de la FBS y recreando ambientes icónicos como los de Michigan y Florida. Los jugadores pueden tomar decisiones estratégicas mediante un nuevo sistema de compostura, desgaste de jugadores y ventajas de campo local, entre otras características.

EA Sports College Football 25 ofrece modos multijugador local y en línea para disfrutar con amigos. Con un precio de venta de 79,99 euros, su inclusión en el catálogo de EA Play y Xbox Game Pass Ultimate representa un valor agregado significativo para los suscriptores, quienes pueden acceder al juego sin costo adicional.