Estos son todos los juegos de la Nintendo Switch 2 que ya puedes reservar

Falta poco para el 5 de junio, el día en que Nintendo Switch 2 por fin se lanza al mercado. Y aunque el nuevo hardware promete pantallas HDR, resolución 4K, 120 fps y más, la pregunta más importante es: ¿qué vamos a jugar? La buena noticia: Nintendo ya tiene una gran variedad de títulos listos para reserva.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [¿Se viene una secuela? El director de Alita: Battle Angel no se quiere dar por vencido]

Exclusivas como Mario Kart World o Donkey Kong Bananza, remasterizaciones esperadas como Zelda: Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, y lanzamientos de terceros como Cyberpunk 2077 o Street Fighter 6.

Ya sea que hayas reservado tu Switch 2 o estés planeando hacerlo pronto, este es el listado completo de juegos que puedes apartar desde hoy.

Juegos de lanzamiento – 5 de junio

Mario Kart World

Incluido en el bundle con Switch 2El buque insignia de la consola regresa con un mundo abierto, nuevas mecánicas de carrera y un bundle que te ahorra unos dólares si compras consola + juego.

Zelda: Breath of the Wild – Edición Switch 2

Mejoras gráficas, rendimiento renovado y una app integrada para mapas y notas.

Zelda: Tears of the Kingdom – Edición Switch 2

La misma calidad de mejoras visuales y técnicas, más compatibilidad con Amiibo y app Zelda Notes.

PUBLICIDAD

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Clásico de 3DS en HD con opciones modernas y nuevos minijuegos.

Cyberpunk 2077: Edición Definitiva

Juego completo + DLC Phantom Liberty en cartucho. No necesita descarga adicional.

Hitman: World of Assassination – Edición Signature

Todos los contenidos de la trilogía, con extras estéticos inspirados en Mario y Luigi.

Puyo Puyo Tetris 2S

Versión exclusiva para Switch 2, con nuevos modos cooperativos y compatibilidad con Joy-Con 2.

Rune Factory: Guardianes de Azuma

Gráficos mejorados y mucho contenido extra. Puedes mejorar la edición de Switch 1 por $10.

Sonic X Shadow Generations

Incluye regalos físicos y contenido digital exclusivo.

Street Fighter 6: Fighters Años 1–2

Incluye DLCs, escenarios y Amiibo especiales disponibles el mismo día.

Yakuza 0: Director’s Cut

Más contenido, doblaje renovado y modo cooperativo online. Copia física requiere descarga inicial.

Split Fiction

Juego cooperativo con código de descarga en caja. Invita a amigos sin que tengan el juego.

Primeros lanzamientos posteriores al 5 de junio

Donkey Kong Bananza

17 de julio: La vuelta de DK en 3D, con escenarios subterráneos y totalmente destructibles.

Raidou Remastered: El Misterio del Ejército Sin Alma

19 de julio: Spin-off clásico de Megami Tensei renovado con gráficos, voces y sistema de combate mejorado.

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV Edición Switch 2

24 de julio: Nueva expansión, modos mejorados y multijugador local sin que todos tengan el juego.

Kaname no duerme – De AI: The Somnium Files

25 de julio: Nueva entrega en la saga de detectives con viajes a través de los sueños.

Madden NFL 26

14 de agosto: Incluye bonificaciones para Ultimate Team y contenido exclusivo para reservas.

Story of Seasons: Grand Bazaar

27 de agosto: Simulador de vida agrícola con muchos extras para los fans coleccionistas.

Kirby y la Tierra Olvidada + Star-Crossed World

28 de agosto: Nueva aventura incluida, mejoras visuales y opción de actualización digital por $20.

Daemon X Machina: Vástago del Titanic

5 de septiembre: Batallas con mechas, edición coleccionista y todo el contenido en cartucho.

Juegos digitales y retrocompatibilidad

Además de los títulos anteriores, habrá otros juegos solo digitales disponibles en la eShop de Switch 2 desde el lanzamiento, como:

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Arcade Archives 2: Ridge Racer

Deltarune

Fast Fusion

Fortnite

Hogwarts Legacy

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Sid Meier’s Civilization 7

Survival Kids

También podrás jugar muchos de tus títulos de Switch 1, físicos y digitales, algunos con actualizaciones gratuitas para Switch 2. Y si tienes Nintendo Switch Online + Expansion Pack, tendrás acceso inmediato a clásicos de GameCube como Wind Waker y Soulcalibur 2.

Y esto es solo el comienzo...

Ya se asoman en el horizonte nombres grandes como Metroid Prime 4: Beyond, Hyrule Warriors: The Imprisoning War, Elden Ring: Tarnished Edition o Final Fantasy VII: Remake Intergrade.

Te puede interesar: [La próxima serie de Star Wars tendrá una proyección anticipada en Fortnite]

Si la consola te parecía prometedora, su catálogo inicial la convierte en una de las mejores apuestas de Nintendo hasta la fecha. ¿Cuál reservarás primero?