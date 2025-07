Un clásico de clásicos llega a la pantalla chica: Se viene una serie de Wolfenstein

La fiebre por llevar los videojuegos a la pantalla chica no se detiene: Amazon MGM Studios ha anunciado el desarrollo de una serie basada en Wolfenstein, la franquicia que dio origen al género FPS en 1992. Con el guionista de Maniac y Station Eleven como showrunner y el hermano de Christopher Nolan supervisando, este proyecto promete reinventar para TV el eterno pulso contra el nazismo de B.J. Blazkowicz.

Adaptaciones: de TLOU a Fallout y más allá

En los últimos años, las plataformas de streaming han convertido las historias interactivas en éxitos televisivos. HBO dominó con The Last of Us (más de 40 nominaciones a los Emmy), Netflix triunfa con Arcane y Castlevania, y Paramount+ estrenó el spin-off animado Knuckles.

Amazon, tras su serie Fallout y el inminente Mass Effect, suma God of War y ahora Wolfenstein, consolidando su apuesta por universos jugables que cautivan tanto a gamers como a no iniciados.

Wolfenstein: de Castle a The New Order

La saga arranca en 1981 con Castle Wolfenstein y alcanza su apogeo en 1992 con Wolfenstein 3D, pionero del género FPS. Tras titubeos en los 90 y 2000, MachineGames devolvió la gloria a la franquicia con The New Order (2014) y cuatro secuelas que combinan acción trepidante y tramas de terror nazi alternativo.

Incluso su último juego, Indiana Jones and the Great Circle, bebe de esa ADN de héroe insurgente contra tiranías distópicas.

Un dream team creativo al poder

El encargado de dar forma a este asalto televisivo es Patrick Somerville, autor de Maniac y Station Eleven, que ejercerá como creador, guionista y showrunner. A su lado, Jonah Nolan —cocreador de Westworld y colaborador en Fallout— aportará su experiencia en guiones complejos y giros argumentales.

El estudio danés MachineGames, artífice de las entregas más elogiadas de Wolfenstein, también participa como productor ejecutivo.

¿Qué esperar de la serie?

Si logran capturar la adrenalina de los tiroteos, el suspense de las misiones de infiltración y el tono subversivo de los nazis alternativos, esta serie podría redefinir las adaptaciones de shooters.

Con un héroe legendario como B.J. Blazkowicz, escenarios plagados de científicos locos y tecnología steampunk, y tramas que combinan épica y horror, el programa promete acción a raudales… y, por fin, destruir nazis sin apretar un gatillo virtual.

Amazon fijó el inicio de producción para 2025, con la serie apuntando a un estreno a finales de 2026. Hasta entonces, los fans de la franquicia y los curiosos podrán seguir desempolvando sus viejos discos de Wolfenstein 3D, preparándose para un nuevo asalto… esta vez, desde el sofá.