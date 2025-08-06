¡La fiesta no para! Un mes de juegos y sorpresas para que la familia gamer celebre el Día del Niño

Olvídate de celebrar solo un día y que la emoción termine al caer la noche. Los centros de entretención familiar de Happyland han dado un golpe sobre la mesa y han convertido el Día del Niño en un festival de un mes entero, lleno de juegos, sorpresas y promociones que te harán pensar que la fiesta nunca termina. Prepárate para que agosto se convierta en la aventura arcade más épica para los verdaderos reyes y reinas del hogar, demostrando que la mejor forma de celebrar es jugando

La apuesta de los centros de entretención: Un mes de diversión sin límites

En una jugada magistral, Happyland ha decidido ir más allá de la fecha tradicional y han declarado que todo el mes de agosto será “El Mes Más Happy”. Esto no es solo un eslogan; es una promesa de diversión extendida que busca premiar la lealtad de sus visitantes y convertir la celebración en un maratón de risas y juegos. A diferencia de otros eventos que duran un fin de semana, esta propuesta se expande por cuatro semanas completas, asegurando que todas las familias tengan la oportunidad de unirse a la celebración y disfrutar de sus atracciones favoritas.

La cereza del pastel viene con promociones que parecen diseñadas para el gamer más entusiasta. Durante la semana del 4 al 17 de agosto, muchos de estos centros ofrecen una potente promoción: quienes carguen o recarguen $20.000 en sus tarjetas, reciben un potente bonus de 20 jugadas gratis, multiplicando la experiencia de juego sin costo adicional.

Además, se están incentivando a los clientes fieles que utilizan plataformas digitales, ofreciéndoles un 15% de bonus adicional en sus recargas durante todo el mes, haciendo que la diversión sea más accesible y duradera que nunca.

Cuando el personaje se vuelve real: Sorpresas y regalos en vivo

La diversión digital es solo una parte de la ecuación. Para el fin de semana clave del 9 y 10 de agosto, estos centros han preparado una sorpresa que llevará la emoción de la pantalla al mundo real. Su querido corpóreo será el anfitrión de una serie de activaciones cada hora del día. Este personaje, que ya es un ícono para los niños, no solo estará presente para las fotos, sino que traerá consigo una lluvia de regalos, alegría y muchas sorpresas que complementarán la experiencia gamer con momentos inolvidables y tangibles.

“Este Día del Niño será inolvidable. Los esperamos en todos nuestros parques a lo largo de Chile para vivir juntos El Mes Más Happy, lleno de sorpresas, juegos y momentos únicos en familia”, señaló Daniela Mayorga, gerente comercial de Happyland Chile. Con más de 30 años de historia a lo largo de Chile, estos lugares continúan consolidando su propuesta de valor, innovando y demostrando que su compromiso es crear experiencias memorables, seguras y siempre actualizadas para las familias.

¿Cuál es tu juego favorito en los centros de entretención y por qué? ¿Crees que este tipo de celebraciones extendidas son una mejor manera de festejar a los niños y niñas?