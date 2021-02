Reebok se une a DreamWorks Animation y Universal Brand Development para lanzar Reebok x Kung Fu Panda, una colección de ropa y calzado para toda la familia. La colección que celebra a la icónica franquicia de dibujos animados estará disponible en Reebok.cl a partir de este jueves 11 de febrero.

Cada modelo de la colección le da vida a algún tema de la película “Kung Fu Panda”, a su carismático héroe Po y a los estilos y lecciones de los personajes que lo acompañan en sus aventuras:

GENTILEZA / REEBOK

INSTAPUMP FURY “DRAGON WARRIOR”

Esta versión de los Instapump Fury representa la trasformación del panda Po en el Guerrero Dragón, símbolo del trabajo duro y la dedicación. Entre las características que más se destacan podemos mencionar: la capellada de gamuza con un gráfico de dragón, la bomba Pump de tela y los tiradores del talón que hacen referencia a los icónicos shorts con parches de Po.

Además del forro del collarín, que se asemeja al cinturón del héroe principal, esta silueta viene con una bomba Pump en forma de tallarines y con gráficos de dragón, y plantillas con diseño de galletas de la fortuna que nos recuerdan las lecciones aprendidas por Po a lo largo del camino que lo lleva a convertirse en un maestro del kung fu.

El armazón de la suela tiene un acabado de bambú que representa el bastón de Po y los gráficos con números en los talones son los años en que fueron estrenadas las películas de Kung Fu Panda.

CLUB C “MASTER YOUR STYLE”

Esta colorida versión de los Club C recrea los vestuarios de los Seis Maestros del Kung Fu, a través de una mezcla única de materiales y colores: la punta representa los pantalones de Grulla; la parte frontal, el pelaje de Po; el crosscheck es el kimono de Tigresa; el talón, los pantalones de parches de Po; los ojales simbolizan las cintas que los maestros usan en los pies; la lengüeta es el exoesqueleto de Mantis; el talón es el pelaje de Mono y la etiqueta de ventana, los puños que usa en sus muñecas; las cinchas en el talón son las escamas de Víbora y el forro del collarín es el cinturón de Po.

El logo Reebok Kanji en el talón completa el look.

CLUB C “CALLING ALL ZODIACS”

Similar al modelo “Master Your Own Style”, esta versión viene con un diseño más sutil. Los Club C “Calling All Zodiacs” celebran las ideologías y mentalidades que distinguen a cada uno de los Siete Maestros del Kung Fu: Po, Tigresa, Mono, Grulla, Víbora, Mantis y Shifu.

GENTILEZA / REEBOK

ZIG KINETICA “MASTER OF TAI CHI”

Estos Zig Kinetica simbolizan el espíritu, tema central de la celebración del Año Nuevo Lunar, y nos motivan a creer en nosotros mismos y confiar en nuestra fuerza interior. La historia cobra vida a través de los gráficos que rinden homenaje al Mundo de los Espíritus en el que se adentra Po en la tercera película. El diseño incluye gráficos "espirituales" en la plantilla, la representación de un cerezo en el talón y un gráfico sublimado que simboliza el alma sobre la capellada de tela.

Como complemento a la línea de calzado, y para apoyar a los fans que buscan convertirse en maestros del estilo, la colección Reebok x Kung Fu Panda ofrece un rango completo de ropa que incluye sudaderas, camisetas y pantalones deportivos que le rinden homenaje a la trasformación de Po en el Guerrero Dragón.

Finalmente, y como era de esperarse de Reebok, los fans recibirán sus tenis en un empaque único inspirado en el Año Nuevo Lunar. La tapa roja de la caja simboliza los sobres que tradicionalmente se intercambian durante esta celebración y la base viene con gráficos cargados de acción que representan los temas principales de la franquicia Kung Fu Panda.

Los tenis vienen envueltos en un papel tisú que parece el menú de un restaurante, recordándonos el trabajo de Po como aprendiz en la tienda de tallarines de su padre y presentándonos todos los modelos de calzados incluidos en la colección Reebok x Kung Fu Panda.

Para más información entra aquí.