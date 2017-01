Francisco Melo adelanta la trama de la nueva teleserie vespertina de Mega

La fábrica de contenidos de Mega no descansa. Con tres producciones propias en pantalla y la nueva nocturna en plena filmación, el canal privado comienza a dar forma a su nueva ficción para la franja horaria de las 20 horas. Y todo comienza con Francisco Melo como protagonista de esta nueva historia que basará su narrativa en el tema de la crianza.

Melo personificará a Domingo, un papá que ha sido el gran proveedor de su familia, compuesta por sus tres hijos y su esposa. “Los hijo viven a costa del padre, quien le paga todo y no hay riesgo alguno. Son unos consumista malcriados y hay un evento en particular que hace que mi personaje se le rebalse el vaso y se cuestione el mismo y quiera remediarlo”, cuenta el actor.

“La razón por al que me involucré en este proyecto justo terminado la otra, porque uno trata de darse un espacio para no pegarse en pantalla, fue porque me sedujo profundamente el tema central. Cómo estamos educando hoy a nuestros niños”, explica uno de los protagonistas de “Srs. Papis”.

A grandes rasgos, el tema parecer ser la misma tecla que la nocturna que está en pantalla, pero Melo asegura que “el tema de la familia, así como el del amor y los hijos, está presente en “Srs. Papis”, pero con una mirada muy distinta. Aquí hay una visión global de la cultura. Cuáles son los reales valores, esencia y a lo que uno debe aspirar como padre y como hijo”. Además, agrega: “Las buenas teleseries e historias tienen un arraigo donde la gente se identifica y te pone a andar la cabeza. De dónde uno toca el tema y puede profundizarlo”.

Sobre lo que va quedando de la ficción nocturna adelanta: En el final hay una tremenda y emocionante sorpresa, con una escena precisas. No puedo adelantar más, porque quiero que la gente se sorprenda como lo hice yo cuando lo leí. Va a seguir dando giros que continuarán sorprendiendo”.