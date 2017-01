Hija de Michael Jackson asegura que su padre fue asesinado

Paris Jackson volvió al ruedo público hace un par de semanas al criticar fuertemente la personificación que Joseph Fiennes realizó de su padre, Michael Jackson, en el trailer de “Urban Myths”, la cinta para televisión que cuenta la increíble historia de un viaje en auto de protagonizado por el cantante, Elizabeth Taylor (Stockard Channing) y Marlon Brando (Brian Cox) que tiene lugar tras los ataques terroristas del 11-S en Nueva York.

Y esta semana, la hija del “Rey del pop” sorprendió a todos dando su primera gran entrevista en profundidad para la revista estadounidense Rolling Stone. En ella, Paris Jackson hace una honesta revisión de lo que ha sido su vida hasta ahora, revisando el fuerte lazo que la une a su padre, su intento de suicidio, confesar haber sufrido un ataque sexual y asegurar que se considera “negra”.

Pero una de las declaraciones que más sorprendió fueron sus dichos sobre la certeza que tiene sobre la muerte de su padre, quien, según Paris, fue asesinado. “El dejó algunas pistas de que había gente que estaba tras él. En un punto, él decía ‘Me van a matar un día’. Suena como una teoría de conspiración y como a basura, pero todos sus fanáticos verdaderos y todos en la familia lo sabe. Fue planeado”, afirmó a la revista.

También sorprendió al asegura que “se consideraba ‘negra"”. Mi papá “me miraría a a los ojos y me apuntaría con sus dedo y me diría ‘Eres negra. Se orgullosa de tus raices’. Y yo diría ‘Ok, él es mi padre, por qué me mentiría. Así que solo creo lo que me dijo. Porque, en mi conocimiento, él nunca me ha mentido”, aseguro a la publicación. Además, Paris reveló haber sufrido un ataque sexual a los 14 años. “No quiero dar mayores detalles. Fue muy duro para mi y en ese tiempo, no se lo dije a nadie”.

La hija de MJ sorprende con declaraciones muy honestas como cuando se refiere a cómo ha lidiado con la perdida de su padre. “Todos dicen que el tiempo sana, pero realmente no lo hace. Uno se solo se acostumbra. Vivo mi vida con la mentalidad: Ok, perdí a la única persona importante que ha sido importante en mi vida. Así que a futuro, nada malo que pase puede acercarse a esto. Así que puedo manejarlo”. dice Paris, quien asegura “sentirlo junto a ella todo el tiempo”.

Una relación que ha hecho evidente en su cuerpo, en el que tiene 50 tatuajes, de los cuales nueve son en honor a su padre. que murió cuando tenía 11 años. “Él me trajo pura alegría. Entonces, por qué no tener constantes recuerdos de esa alegría”, explicó a Rolling Stone.

Además, abordó su lucha contra la depresión y la adicción a las drogas que sufrió en junio de 2013, llevándola a tratar de quitarse la vida cuando tenía 15 años. “Baja autoestima, creer que no podía hacer nada bien” y “pensar que no valía la pena seguir viviendo” la llevaron a tomar la decisión. Pero con una honestidad cruda, Paris Jackson reveló en la entrevista que lo había intentando muchas veces antes. “Solo una vez se hizo público”, contó a la revista.