Loreto Aravena pide a Canal 13 que el final de “Preciosas” sea en horario Prime

Este martes la teleserie nocturna de Canal 13, “Preciosas”, llega a su fin. Sorpresas, muertes y mucha emoción promete el último capítulo de la telenovela que es protagonizada por Loreto Aravena, producción que debido a la irrupción de la turca “Kosem” ha sido relegada al horario de las 23:30 horas.

Debido a esto, ya hace algunos días que los fanáticos de la historia de las reclusas están pidiendo a gritos que por ser el final se de en el horario que les fue arrebatado. Incluso la propia Aravena en entrevista con Publimetro esbozó que “hay que escuchar la voz del pueblo” respecto a este tema.

pero la actriz fue más allá e hizo un llamado público a su canal para que cambie la hora de transmisión, argumentado que a la hora que será emitido no podrá verlo.

Hoy penultimo capitulo de #preciosas ya po @canal13 den al menos el final en horario prime! Si no no la veré x que me voy de viaje mañana 🙁

— LORETO ARAVENA SOTO (@LORETOARAVENA) January 30, 2017