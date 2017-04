El incierto futuro del acéfalo "Bienvenidos" tras el error en el caso Nabila

Los días inciertos para el matinal “Bienvenidos” tan solo comienzan. Tras las más de mil denuncias que recibió el Consejo Nacional de Televisión (Cntv), luego de que el programa emitiera la declaración que hizo el ginecólogo Francisco Redondo en el caso de Nabila Rifo, gatillando que Canal 13 solicitara la renuncia del director del matinal Pablo Manríquez, su presente y futuro están en una completa nebulosa. “Fue una situación muy grave. Inaceptable. Por supuesto que hubo autocrítica y se hicieron los cambios necesarios para que no vuelva a ocurrir”, aseguró la directora ejecutiva Alejandra Pérez a La Tercera.

En la entrevista, Pérez responde por la polémica, pero no da luces de lo que le depara en el futuro cercano a “Bienvenidos”. Con la polémica cerrada y un equipo acéfalo, los próximos días del matinal no se ven tranquilos. Más, cuando el periodista Hugo Valencia hiciera pública su lectura de la salida de Manríquez a través de Instagram. “Hace tiempo no me sentía tan triste, vacío y con rabia. Nos han arrancado un brazo, nos han dejado huérfanos, pero no nos han matado. Por honrar al capitán saldremos adelante y demostraremos que la crisis no es más que una oportunidad para crecer y aprender”, se podía leer en el mensaje publicado el sábado, pero que el domingo en la tarde no se pudo ver más, luego de que la cuenta de Instagram dejara de ser pública . Llama la atención que ningún otro rostro se manifestara sobre el despido del director del programa, ya que él fue el gestor del proyecto.

Hace tiempo no me sentía tan triste, vacío y con rabia. Nos han arrancado un brazo, nos han dejado huérfanos, pero no no han matado. Por honrar al capitán saldremos adelante y demostraremos que la crisis no es más que una oportunidad para crecer y aprender. A post shared by Hugo Valencia (@hugovalenciatv) on Apr 15, 2017 at 7:07am PDT

Lo anterior es una clara muestra de que la decisión de sacar a Pablo Manríquez no ha sido del todo compartida por el equipo. El ex director del programa, quien fue clave para posicionar a Canal 13 en el horario de la mañana, siempre ha conformado grupos de trabajo de mucha lealtad, por lo que habrá que esperar si su despido seguirá golpeando a un “Bienvenidos” que le estaba peleando el primer lugar del rating a “Mucho Gusto” de Mega.

Tal como reflexiona Valencia en su cuenta Instagram, las crisis no es más que una oportunidad. Y en este caso, el futuro de Manríquez pareciera tener mejor pronóstico que el del proyecto que creó. En medio de una dura lucha por la mañana, el canal que aún no ha podido posicionarse en la pelea es TVN. Pese a los constantes cambios, a fines de diciembre el programa nombró su tercer productor ejecutivo en menos de un año, “Muy buenos días” no ha logrado ser competitivo y está en constante evaluación, ya que el matinal es unos de los objetivos de la administración de Jaime de Aguirre. Por ello, no es muy descabellado pensar que desde TVN estén atentos a lo que ha ocurrido con Pablo Manríquez, convirtiéndose en una posibilidad real para levantar su matinal.