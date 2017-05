Cantantes que han sufrido con sus cuerdas vocales como Luis Jara

No son días tranquilos para Luis Jara. El cantante confirmó esta mañana en el matinal “Mucho gusto” que “hace mucho tiempo que estoy lidiando con esta lesión que cada día me hace más difícil el trabajo que hago como animador y cantante”. Una situación que en marzo recién pasado, luego de un par de exámenes, tuvo un diagnóstico claro: el cantante tiene un tumor alojado en su cuerda vocal derecha, por lo que necesitaba una intervención quirúrgica. “Cuando uno se expone a una operación como ésta, siempre va a ser un riesgo”, sostuvo.

Pese a la incertidumbre del diagnóstico, son varios los casos de cantantes que han sufrido con cuerdas vocales y garganta. Y muchos de ellos han logrados superar con exito la operación y seguir con sus carreras.

Sam SmithEn abril de 2015, el cantante inglés sufrió una hemorragia en sus cuerdas vocales durante un concierto en Sydney. Esta situación lo obligó a cancelar todos sus shows en Australia y lo llevó a consultar un especialista en Estados Unidos. Smith tuvo que someterse a cirugía para hacerse una microlaringoscopia.

AdeleLa cantante nacida en Tottenham, Ingalterra debió ser intervenida de una hemorragia producida por pólipos benignos. Una operación que estuvo a cargo del doctor Steven Zeitels, un especialista en laringología que también atendió al vocalista de Aerosmith, Steven Tyler.

Steven Tyler

En 2006, la voz de “Crazy” se tuvo que someter a una cirugía para corregir un vaso sanguíneo que apareció en su garganta. Hoy, el cantante y su banda siguen siendo uno de los shows más interesantes y se presentará este 29 de septiembre en el evento Stgo Rock City.

John Mayer

El ganador del Grammy, sufrió de una enfermedad en la garganta llamada granuloma, que consiste en una inflamación que se presenta a través de nódulos. Tras una operación fallida, una segunda intervención en agosto de de 2012 logró su recuperación y su vuelta a los escenarios.

Rod Stewart

Un tumor cancerígeno en la glándula tiroide durante un chequeo rutinario fue lo que le descubrieron al cantante, situación que lo llevó a que en el año 200 se sometiera a una cirugía para extirpárselo. En seis meses recuperó su voz.

Paul StanleyEl cantante y guitarrista de Kiss,también se sometó a una intervención quirúrgica en las cuerdas vocales. “A medida que pasaba el tiempo me di cuenta de que lo que antes hacía sin esfuerzo, cantar, cada vez me costaba más. Me sorprendí al escuchar cómo mi voz se quebraba y decidí operarme”, dijo Stanley cuando hizo público su situación.

George Michael

A sus 25 años, el faleccido cantante fue operado en Londres de un quiste en sus cuerdas vocales.