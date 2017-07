​Ex pareja de Tea Time responde a declaración de la voz de Los Tetas que niega violencia de género

Esta mañana, la ex pareja de Tea Time (Camilo Castaldi), voz del grupo Los Tetas, hizo pública una serie de fotos y un testimonio en el que relata la violencia de género que habría sufrido a manos del músico. Además de contar los distintos episodios de maltrato, Valentina Henríquez también reveló la relación de Castaldi con las drogas, amenazas y la receptación de instrumentos robados.

Frente a estas acusaciones y en respuesta a las distintas voces que repudiaron el hecho, Tea Time publicó (y luego borró) en su Facebook un comunicado en el que aseguraba que todo era absolutamente falso. En el mismo texto, el músico afirmó que su ex polola tenía “graves trastornos sicológicos” y que ella “en reiteradas situaciones se ha auto-infringido heridas”.

Publimetro.cl Tea Time y Los Tetas responden frente a las acusaciones de maltrato de género El artista emitió un comunicado en Facebook, que después borró, donde negó las acusaciones. En paralelo la banda también publicó un mensaje en el que llamaron a “ser responsables con las aseveraciones y declaraciones que se hagan públicamente respecto de estas graves acusaciones”.

Palabras que el programa “Hola Chile” de La Red recogió y se las comentaron a la misma Valentina Henríquez, quien estaba siendo entrevistada desde la defensoría. “No me impresiona. Es lo que me esperaba de él. Me molesta cómo puede ser tan falso, mentiros, que yo soy falsa. Que él repudia que le pegan a la mujeres cuando él siempre se ha dicho ‘ay, voy a hacer canciones que se le pega a las mujeres. Canciones de rap sobre eso, porque hay que pegarles. Hit the bitch, slap the bitch’. Ahora dice esto para quedar bien con la gente. Me da mucha rabia”, respondió sobre el comunicado.

“¿El te agredió frente a alguna persona? ¿Hay testigos?”, le preguntó Eduardo de la Iglesia. “En el edificio, el conserje mil veces. Las vecinas me socorrieron. Una vez también me botó en el barrio donde vive su hijo. Afuera de un negocio que se llama ‘La cabaña’, en el barrio Italia. Me botó frente a mucha gente y salieron la vecinas a socorrerme y me dijeron ‘mira, él es un enfermo loco, lo conocemos hace tiempo, aléjate de él’. Una gente le gritó ?pégale a los hombre y no a las mujeres’. Hay varios testigos y me dijeron que estarían de acuerdo con apoyarme”, contó Herníquez.

Luego fue el turno de Julia Vial: “Vale, y en ese sentido, las declaraciones que hace Camilo a través delas redes sociales, dice que él llamó en varias oportunidades a Carabineros. ¿Eso es cierto?”. “No. O sea, el gritaba abajo al conserje, ‘Dani llama a los Carabineros’. Pero mientras tanto me pegaba. En el fondo era para limpiarse su pellejo y para decir que él mismo llamó a los Carabineros para evitar algo.

Entonces, ¿nunca llegó Carabineros?, agregó la periodista. “Sí, llegó”. “Y qué pasó ahí”, preguntó el animador del programa. “Él les decía que yo estaba mal, que me sacaran. Que por favor. Para que no llegara a mayores. Yo creo que era para no hacerme más daño a mi. Para no matarme llamaba a alguien narra que estuviera al medio”, ramtó la joven.