La romántica noche de Mayte Rodríguez y Alexis Sánchez en Londres

La jornada de este miércoles el delantero chileno Alexis Sánchez fue titular en el partido que su equipo, el Arsenal, ganó por un tanto al Doncaster por la copa de la liga. Tras el encuentro, donde tuvo un buen desempeño, el futbolista salió a relajarse y compartir con su pareja, Mayte Rodríguez, con quien hace unos días no se le veía por redes sociales.

Así, en las "stories" de ambas cuentas es posible ver cómo la pareja comparte una romántica cena en un exclusivo lugar de Londres, viéndose felices y compartiendo su amor. "Si se ríen, la cosa es seria", fue uno de los mensajes que escribió la actriz en una de las imágenes.

Recordemos que Rodríguez ha acompañado a su pareja tanto en Inglaterra como en sus duelos por la Roja, lo que generó algunas críticas en redes sociales que fueron tajantemente rechazadas por la hermana de Mayte, María Jesús Sothers, en entrevista con Publimetro.

"No le pueden atribuir la culpa a una persona por ser mujer, por ser la polola, aunque sea en broma, porque no tiene por qué tener la culpa del rendimiento del jugador, que no haya jugado en dos meses, que haya estado lesionado, no le encuentro sentido", señaló la también actriz.