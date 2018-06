"Vamos por la segunda gran batalla": Javiera Suárez cambia de look ante nuevo tratamiento contra el cáncer

Estoy cansada. He sentido miedo, menos que aquella primera vez cuando me diagnosticaron la enfermedad, pero reconozco que el cáncer ésta vez ha querido apoderarse de mí como nunca antes. No lo dejo, peleo, me canso, vuelve a atacarme, me asusta, sigo peleando con amor y sonrisas, lloro, me enojo. Me miro al espejo y me obliga a no rendirme. No lo haré. Hace poco cambiaron nuevamente mi tratamiento y pronto mi pelo se caerá. Ya lo he vivido antes. Aún así, duele. Sé que desde hace 3 años y para siempre mi vida está destinada a esta montaña rusa de altos y bajos. Ésta vez, nos tocó dura la pasada, pero ya vamos saliendo con amor y sonrisas. Sigo peleando, me asusto, pero tengo a mi familia y a Dios de mi lado. Sonrío, no me rindo. Agarro impulso y avanzo.

A post shared by Javiera Suárez (@javierasuarezoficial) on Jun 3, 2018 at 2:22pm PDT