Paz Bascuñán deja Canal 13 tras no renovar para próxima teleserie

Hace un tiempo, y en medio de la polémica por las acusaciones de acoso y abuso sexual contra Nicolás López, les contamos que Paz Bascuñán sólo tenía contrato hasta fines de agosto con Canal 13. A días de la llegada de septiembre, se ha confirmado que la actriz protagonista de "Soltera otra vez" dejará la estación de Inés Matte Urrejola tras no llegar a un acuerdo en la renovación de su contrato.

Y es que, según información recopilada por Publimetro con cercanos a Paz Bascuñán, la mujer no quizo estar presente en la nueva apuesta vespertina de Canal 13, "La reina de Franklin". ¿La razón?, no quiere firmar contratos largos que la obliguen a estar amarrada a una estación televisiva y así aceptar proyectos que no necesariamente le puedan gustar.

La nueva teleserie del ex canal del angelito es protagonizada por Javiera Contador y Claudia Di Girólamo en su regreso al lugar que la vio nacer como actriz. La trama se desarrolla en el popular barrio de la capital de Chile y se desconoce qué papel podría haber interpretado Paz Bascuñán de haber aceptado seguir su carrera ahí. Sin embargo, la mujer que interpreta a Cristina Moreno en "Soltera otra vez " quiere continuar con el cine.

Recordemos que la actriz fue criticada en redes sociales por su silencio luego de la publicación de revista Sábado sobre Nicolás López, el que finalmente rompió a través de su cuenta de Instagram con un sincero mensaje.