Toarii Valantín explica su error en "Rojo" y pide disculpas públicas a Emmanuel

No pasó desapercibido y la audiencia lo dejó claro. Durante el uno de los episodios de la semana uno de los grandes invitados a "Rojo" fue el cantante mexicano Emmanuel, ícono de la música en español y que aprovechó la oportunidad para aconsejar a los aspirantes a artistas.

En agradecimiento por su trayectoria, los talentos del programa, Piamaría Silva, María Jimena Pereyra, Leandro Martínez, Juan Ángel Mallorca y Toarii Valantín, prepararon un homenaje especial interpretando algunos de sus más destacados éxtisos.

Sin embargo, Toarii cometió un grave error y olvidó la letra de su parte, hecho que fue notorio y causó cientos de repercusiones y comentarios en las redes sociales.

Gentileza

El cantante respondió ayer a las críticas y se excusó al respecto: “Son varios factores. Uno que es el principal, que siempre me frena, es el hecho de que pienso en francés. Yo llegué a Chile a los once años y sólo sabía contar hasta tres”.

En ese sentido, el joven de 20 años contó que en su familia “hablan tahitiano y francés, y algo ligado al español nunca tuve”. De hecho, le dijo a Álvaro Escobar, “mientras estoy hablando pienso en francés”.

“Sin mirar para abajo, yo no conocía a Emmanuel. Pero no es malo, sino que donde nací hay otros cantantes íconos (…) cuando me dijeron que iba a cantar esa canción, tuve miedo porque siempre pasan estas cosas. Eso básicamente, si Emmanuel llega a ver esto, perdón”, señaló.