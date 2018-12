“Chico David”, ex "Morandé con Compañía", y su difícil momento: "Kike Morandé nunca me ha llamado"

Hace algunas semanas se hizo público el difícil momento que vive David Díaz, conocido como el "Chico David". El ex miembro de "Morandé con Compañía" sufre de diabetes, polimeliopatía, hipotiroidismo e hipertensión, enfermedades que le generan una disminución en las capacidades para moverse y que le provoca fuertes dolores, por lo que se mantiene en silla de ruedas y con pérdida de visión.

Por eso el "Chico David" estuvo invitado al programa "Primer Plano" este viernes, diciendo que no lo han llamado ni el animador, ni sus compañeros, ni su amigo Miguelito, ni siquiera por los más de 10 años que estuvo "Morandé con Compañía".

"Nunca me ha llamado (Kike Morandé). Yo digo él verá, a lo mejor tiene sus problemas. No se acordará de mí, no sé", comentó en la nota del programa de farándula, agregando que "no me duele porque, como digo, él debe estar pensando en otras cosas. (Debe estar) ocupado, como es empresario, usted sabe que los empresarios son así".

Hay varias personas de "Morandé con Compañía" que ayudan económicamente al "Chico David", pero eso para él no es suficiente, ya que le gustaría perdurar algunas amistades.

"Yo lo único que pedía es que me fueran a ver, no importaba que no me llevaran nada. Lo importante era la amistad que podríamos haber tenido. Eso habría sido bonito, yo hubiese estado contento".

Vivir con la enfermedad

Luego de la nota y en conversación con Julio César Rodríguez y Francisca García Huidobro, David Díaz comentó lo difícil que ha sido vivir con esta enfermedad.

“Es complicado estar siempre dependiendo de una persona cuando yo antes no dependía de nadie, pero me fui acostumbrando”, señaló en Primer Plano, agregando que "echo de menos cuando trabajaba y ganaba mis lucas y eso me hacia estar independiente para hacer mis cosas y ahora la diabetes me jodió todo eso, ahora hay que vivir la realidad no más, ya todo eso de farándula ya pasó no más”.

