Fallece el "Chico" David, ex comediante de "Morandé con Compañía"

En horas de esta mañana se confirmó la sensible muerte del ex comediante de "Morandé con Compañía", David Díaz Bahamonde. Más conocido como "Chico David" en el estelar de Mega.

El hombre, que llevaba meses afectado por una compleja enfermedad, falleció luego de una compleja cirugía. Esto según confirmó su hermana, Carmen Díaz, al matinal "Muy Buenos Días" de TVN.

“Estoy destrozada“, dijo la hermana del "Chico David".

"Su diabetes se le había complicado mucho, tenía un pie diabético..su corazón ya no funcionaba bien, tenía hartas complicaciones y no resistió…nos dejó. Confiaba que iba a salir bien, pero no fue así", agregó rato después en el matinal Mucho Gusto".

La despedida

“Sintiendo mucha tristeza pero agradecida de Dios por acordarte de mi querido Amigo y colega David Diaz Bahamondez quien nos dejó hoy 15 de enero 2019 a las 2 de la madrugada para ir a juntarse con su hermanita Mirna. Descansa en paz querido amigo nunca te olvidaré vuela alto y vela por todos los que estamos acá esperando nuestro turno”, escribió una de las amigas del "Chico" David a través de Facebook.

Su enfermedad

Recordemos que hace un tiempo el "Chico" David estuvo invitado a Primer Plano y contó detalles de su enfermedad, además de asegurar que en ese entonces no lo había llamado ni el animador Kike Morandé, ni su amigo Miguelito de "Morandé con Compañía".

"Nunca me ha llamado (Kike Morandé). Yo digo él verá, a lo mejor tiene sus problemas. No se acordará de mí, no sé", comentó en la nota del programa de farándula, agregando que "no me duele porque, como digo, él debe estar pensando en otras cosas. (Debe estar) ocupado, como es empresario, usted sabe que los empresarios son así".

"Yo lo único que pedía es que me fueran a ver, no importaba que no me llevaran nada. Lo importante era la amistad que podríamos haber tenido. Eso habría sido bonito, yo hubiese estado contento", snetenció entonces el "Chico" David.

