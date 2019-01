Yanina Halabi realiza duro descargo contra Patricio Laguna: "Quiere seguir sacándome plata”

La relación entre Yanina Halabi y Patricio Laguna fue todo menos sana. La mediática pareja desató hace algún tiempo la polémica por la tuición de sus hijos. Esto luego que el ex concejal interpusiera una demanda por violencia intrafamiliar contra su ex esposa.

“Todos en la calle vieron como mi ex pareja me maltrataba psicológicamente y físicamente. En ese instante cuando grabaron el video, él me estaba diciendo que si no firmaba el acuerdo de visita por dos días, no vería nunca más a mis hijos. Espero que todos se den cuenta de lo violento y mentiroso que es”, dijo meses atrás la modelo en referencia a este fallo judicial.

Halabi se descargó en Instagram

Ahora la también animadora volvió a tocar el tema, indicando que la relación entre ambos ha empeorado. “Disculpen mi descargo… pero ya no puede ser más Maricon el papá de mis hijos”, comienza el relato que realizó a través de Instagram.

Recordemos que es Laguna quien finalmente ganó la tuición de los pequeños. Fue en esta línea que Halabi agregó que “me pide pensión… Que pena que no se pueda mantener solo que quiere seguir sacándome plata”.

Laguna y Hadabi alcanzaron a tener dos hijos, pero todo acabó en septiembre de 2017. En aquella época ambos fueron formalizados por violencia intrafamiliar con lesiones menos graves. El litigio terminó luego de que el Tribunal de Familia de Santiago fallara a favor del ex edil para que se quedara con el cuidado de los niños.