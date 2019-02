Anita Alvarado arremete contra Maldonado y Argandoña: "Se nos muere la Paty y te aseguro que la mitad del país no la va a llorar”

Este miércoles Anita Alvarado fue entrevistada por el programa “Intrusos” para referirse a las polémicas vinculadas a Raquel Argandoña y Patricia Maldonado.

Recordemos que ambas comunicadoras han estado en el ojo del huracán durante el último tiempo debido a sus ácidos comentarios sobre la dictadura militar.

A eso se suma una funa vivida este fin de semana en Llolleo, localidad donde presentaron su show “Las Indomables”.

Publimetro Chile Paty Maldonado tras funa a "Las Indomables": "Aquí hay una manito y todos sabemos de donde puede venir" La panelista del "Mucho Gusto" se refirió a la protesta en contra de su show en Llolleo

Alvarado en picada contra Maldonado

En este contexto “La Geisha” de la televisión chilena se refirió en duros términos a las opinólogas.

Primero, centrándose sólo en Maldonado, confirmó antiguos dichos de Tatiana Merino sobre supuestas fiestas a las que asistía la ex cantante y que se vinculaban con la dictadura de Pinochet.

“Yo opino igual que la Tati. Te acuerdas que yo una vez estuve en Primer Plano y le dije, ‘si vas a demandar, demándame a mí, porque yo sí tengo testigos que te va a dar vergüenza de lo que ustedes hacían’. Yo no hablo de bailoteo, digo de la otra parte”, disparó la ex vedette.

Agregando que “todos pasamos por momentos críticos e insolentes. Y ellas están muy insolentes porque la gente se los permite. Ellas no piden disculpas nunca”.

Pero no conforme con ello, envió un polémico “recado” a la mujer fuerte del “Mucho Gusto”: “Ella tiene que tener mucho cuidado. Ahora este no es un país militar. A ella le van a sacar los trapitos al sol y ella ya no está en edad para recibir un colapso nervioso, porque ahí se nos muere la Paty y te aseguro que la mitad del país no la va a llorar.”

Por otra parte, Alvarado se refirió a las disculpas que entregó Luis Gnecco a Maldonado y Argandoña por haberlas tildado de “par de viejas cu…”.

“Lamento mucho que les haya chupado las patas. Uno es de una pura línea, no de dos. Eres o no eres. Y si le pediste disculpas telefónicamente no era necesario. Más encima lo humillaron a que las pidiera públicamente. Un poco de dignidad. Y por último si te da el arrepentimiento lo hablas con ellas, pero ¿públicamente? No, yo no creería en ti. En ese tipo de personas no se cree”, sentenció.