Backstreet Boys celebra el éxito de “DNA” y adelanta detalles de su show en Viña 2019

No cabe duda que Backstreet Boys retomó su sitial en el mundo del pop. Tras una larga temporada en Las Vegas realizando el show “Larger Than Life”, siempre a tablero vuelto, en mayo pasado la agrupación conformada por Nick, Howie, AJ, Kevin y Brian sorprendió a sus fans con una canción inédita que los impulsó nuevamente a la cima de los rankings y les valió una reciente nominación al Grammy: “Don’t Go Breaking My Heart”.

El tema forma parte de su nuevo disco “DNA” (ADN, en español), álbum que llegará a Chile en formato físico (a la tienda Punto Musical) dentro de los próximos días. Justo en la antesala de su esperado regreso al país para ser parte del Festival de Viña del Mar.

La confirmación de su participación en el certamen hizo resurgir la “fiebre” por los intérpretes de “Everybody” casi al nivel de su época de apogeo, cuando en 1998 pisaron por primera vez el escenario de la Quinta Vergara y desataron una euforia pocas veces vista; tanto, que en sólo un par de horas agotaron todos los tickets disponibles para el día de su presentación y el consumo de su música en territorio nacional creció exponencialmente.

Locura por Backstreet Boys

Según cifras oficiales, desde que se anunció su actuación en Viña 2019 el consumo de las canciones de Backstreet Boys creció un 1000% en Spotify, y un 233% en Apple Music.

El aumento en las “escuchas” no se limita a los grandes éxitos de antaño, pues las fanáticas recibieron con los brazos abiertos los temas del nuevo álbum. Sólo entre el 25 y el 31 de enero, el consumo de “DNA” creció más de un 150% en Spotify, un 89% en Apple Music y un 163% en Deezer, y a nivel internacional los números continúan subiendo.

Así las cosas, BSB pisará suelo nacional reposicionado como un fenómeno de la música mundial, que ni el tiempo ha sabido menguar. “Nos sentimos honrados…, somos bendecidos”, señala Kevin, quien junto a sus compañeros habla de la construcción del disco que parece haber visto la luz “con la marraqueta bajo el brazo” y adelanta detalles de cómo serán los shows de la boyband este 2019.

Chicos, a propósito de su nueva producción, ¿Cuál es el ADN de Backstreet Boys?

Nick: ¿Cuál es el ADN de Backstreet Boys?

Howie: Kevin, AJ, Nick, Brian y Howie

AJ: Ese es el ADN de Backstreet Boys.

Kevin: Y el pop, rock, hip-hop …

Nick: alma.

Kevin: alma.

Brian: evangelio.

AJ: país.

Kevin: R & B, Evangelio.

Nick: ¡todo!

¿Cómo decidieron qué canciones grabar en este disco y quién canta qué parte?

AJ: Bueno, en este registro en particular, eso fue una decisión que pusimos en manos de los productores…, especialmente a los nuevos productores como Stuart Crichton, quien escribió el primer sencillo "Don't Go Breaking My Heart”. El nunca había trabajado con nosotros antes, entonces lo que hizo fue pedirnos que cada uno cantara la canción de principio a fin en solitario, para que decidieran quién sonaba mejor y en qué partes. Obviamente, después de haber grabado ya algunos temas con Stuart, él tuvo una muy buena idea acerca de la voz de cada uno y a partir de ese momento todo comenzó a fluir más rápido. Igual, nosotros hemos sido una banda durante casi 26 años, así que conocemos bien nuestras voces…

Kevin: Pero es bueno tener a alguien que venga y mire las cosas con ojos nuevos…con orejas frescas y diga “oh, lo escucho de esta manera”.

AJ: Sí, una opinión externa.

Brian: Pero también nosotros nos preocupamos mucho a la hora de seleccionar los temas porque queremos elegir canciones que nos hablan y le hablan a las fans… porque cuando estas cantando algo que está cerca de tu corazón, se manifiesta de la manera correcta. Entonces buscamos temas que permitan que las fanáticas también puedan conectarse con él. Así elegimos las canciones… tienen que hablarnos primero, antes de que puedan hablarle al mundo.

"Don't Go Breaking My Heart” está nominado a un Grammy, el primero en muchos años. ¿Qué significa eso para ustedes?

Kevin: Tener una nominación al Grammy es bastante especial.

Nick: Si, lo es.

Kevin: Estábamos buscando algo que pudiera resonar en la radio, pero al mismo tiempo seguir siendo fiel a lo que somos.

Nick: Con ”Don't Go Breaking My Heart” realmente sentimos que Stuart Crichton se arriesgó con nosotros y nos dio algo que buscábamos durante mucho tiempo: Una canción que fuera un “relámpago en una botella”. Sentíamos que sólo tendríamos una oportunidad para impactar en la radio y que la gente nos escuchara, entonces necesitábamos esa canción. Y ahora, gracias a ella, tenemos una nominación al Grammy lo que es un tremendo reconocimiento que significa mucho para nosotros.

¿Qué sorpresas has planeado para los shows que realizarán este año en el marco de la gira “DNA”?

Brian: Howie, ¿qué sorpresas hemos planeado para nuestros fans en la gira de “DNA”? Pero no lo des todo (risas).

Howie: Seremos nosotros 5 en el escenario.

Nick, Brian y AJ: (risas)

Kevin: ¡Espera! ¿Qué?

Brian: ¿Estás seguro? (risas) Ya en serio, vamos a ser nosotros 5

Howie: En realidad, estamos ahora mismo armando el espectáculo. Estamos en las etapas finales de aprobar el diseño del escenario, y me parece que hemos creado algo realmente genial entre todos

Brian: ¡Super cool!

Howie: Tendremos algunos momentos en los que podremos intimar con el público, ya sabes, compartir con ellos muy cerca. Hemos construido una gran lista de canciones que estamos mejorando en este momento, pero sabemos que es clave llevar a todas nuestras fans a un viaje por el camino de la memoria, de la mano de nuestros grandes éxitos. Queremos ayudarlas a revivir esos momentos en que las ayudamos a crear esos recuerdos. Y también espolvorearlas de algunas cosas nuevas porque estamos muy orgullosos de este nuevo disco.

Brian: ¿Sabes? Uno de los buenos problemas que tenemos siempre es escoger las canciones correctas para cada show. Los fanáticos quieren escuchar todos los grandes éxitos, esos que los llevan de regreso a la escuela cuando tenían 8 o 9 o 10 o 15. Pero también tenemos un buen problema en tratar de no extendernos demasiado tiempo…ojalá no pasar las dos horas. Por lo mismo, ahora estamos tratando de “reducir la grasa”, como nos gusta decir. De “cortar la grasa del espectáculo”.

Nick: Quiero decir una última cosa. Hemos estado en Las Vegas casi dos años y mucha gente no ha tenido la oportunidad de venir a ver ese programa porque viven en otros países o no pueden salir de sus ciudades por el motivo que sea. Y estoy seguro de que han escuchado, o visto en YouTube, que es un gran espectáculo y eso es todo lo que quieres ver de los Backstreet Boys. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que esta gira sea comparable, en cierto modo, pero nueva y fresca. Queremos que sea explosiva y entretenida.

¿Cuál es la diferencia más grande entre lo que mostraban en los 90 y lo que podremos ver ahora?

AJ: Creo que nuestros shows se han vuelto un poco más grandes.

Howie: Más refinados,

AJ: Sí, más refinados. Creo que hemos estado mucho más involucrados. Ahora más que nunca, en lo que respecta al proceso creativo, nos hemos metido mucho en cómo construir el escenario.

Kevin: Tengo funcionando mi soldadora, soltando y armando los pernos (risas)

Brian: No, hablando en serio…, hay una gran diferencia: es que ya no nos arrodillamos cuando estamos bailando.

AJ: No

Brian: Tratamos de sacar eso. Ya sabes, en los años 90 fue fácil.

Howie: Si lo hago, ya no puedo volver a levantarme (risas)

AJ: Sí, no puedes hacerlo. Con el tiempo es difícil recuperarse tan rápido de esas cosas (ríe), pero les aseguramos que las fanáticas van a ver todos los movimientos increíbles tradicionales que recuerdas de los videos.