Doctora Cordero se fue en picada contra Mayte Rodríguez por viajar con su perro en avión

Hace unos días, Mayte Rodríguez estuvo en la palestra luego que un hombre reclamara porque la actriz viajó con su perro en un avión desde México hasta Chile. Se trata de Juan Carlos Cerda, quien efectuó su reclamo en el matinal "Hola Chile", de La Red.

Mayte Rodríguez se defendió tras polémica por viajar en avión con su perra: "Está entrenada desde los 3 meses" La actriz, salió al paso de la denuncia realizada por el abogado, Juan Carlos Cerda ,quien viajó en el mismo vuelo desde Cancún a Santiago.

"Entra esta señorita con un perro gigante (…) Me dio la impresión como una diva, una niña excéntrica que quiere viajar con su perro y como ella tiene ganas lo hizo", comentó. Tras plantearle la situación al jefe de cabina, éste le dijo que el animal era un apoyo emocional. Desde la agencia que representa a la actriz, en tanto, aclararon que cumplía con todos los protocolos sanitarios exigidos por el SAG, y con la normativa aeronáutica solicitada por la línea aérea.

La situación generó una gran repercusión en el mundo del espectáculo, y fueron varios los que se refirieron al tema. Una de las últimas en hacerlo fue la doctora Cordero, quien analizó el hecho en el programa Sentido Común de radio El Conquistador, apelando al clasismo que existe en el país.

"Imagínate que a la hija de la Carolina Arregui le permitieron subirse con un perro que pesaba como 30 kilos adentro de un avión porque era el que la estabilizaba emocionalmente en la vida. Ella no toma clonazepam ni toma antidepresivos", comentó en el espacio radial.

"Anda con su perro para andar tranquila. Me imagino que cuando esté fornicando con el buenmozo no sube el perro arriba de la cama, po. Ahí sí que no necesita cuidado especial. ¿Es clasista? Sí que es clasista", agregó, recordando que el afectado tiene alergia a los canes.

Consultada por la posibilidad de que un médico entregue una receta para avalar el uso de un perro de asistencia, la doctora Cordero respondió: "te imaginas llega ella, toda preciosa, porque es preciosa, con ese entre erotismo e infantilismo facial que tiene y que la hace más calentona todavía, a donde el doctor. ‘Doctor, yo tengo necesidades especiales de apoyo emocional’. ‘Ya, ahí tienes tu certificado, 80 lucas la consulta"".

"A mí me hubiera ido a pedir un certificado para que se suba arriba (del avión)… La mando a la punta del mismísimo cerro Manquehue", sentenció en torno a la polémica de Mayte Rodríguez.

