El descargo de Dino Inostroza tras ganar demanda contra Mega y decidir donar el dinero: "El estúpido ganó la pelea de David y Goliat"

Después de el estallido social Este año aprendí qué hay contratos que buscan disfrazar una relación laboral, perjudicando a los trabajadores. Y al terminar te dicen No tienes derecho a nada… recuerdo claramente esa reunión, en las oficinas del canal con el cual trabajé que terminó con un “nunca nadie ha pensado en demandarnos”.y los que lo hicieron no lograron nada … ‘Yo llevo años haciendo Tv y nunca nadie nos ha ganado un juicio’ todo por ser alguien con poder en la industria y por miedo a que nadie más los llame se dejan pasar a llevar . Pero yo si predico con mis alumnos de que si uno sabe sus derecho tiene que reclamarlo con base y fundamentos por ende si yo sabía que me estaban pasando a llevar tenía que hacerlo . Porque les cuento esto eso fue lo que me dijeron después que me expulsaron del reallity cuando yo fui a cobrar lo que me correspondía de sueldo Hoy mis abogados, @rgcabogados acaban de recibir el pago de lo que él tribunal propuso a mi favor. Mi intensión era solo dejar un precedente y demostrar que todos tenemos derecho a cobrar por nuestro trabajo y que no nos pasen a llevar. Muchos hablaron que no conseguiría ni un peso que era estupido pero bueno el estupido ganó la pelea de David y Goliat . Pd: le pedí a mis abogados donar dicho dinero a una institución de beneficencia.