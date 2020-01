Fue sólo un susto: Netflix confirma que no eliminará "Friends" de su catálogo en Latinoamérica

En julio nos enteramos de la arremetida de HBO Max. Un nuevo competidor en la guerra de los servicios de streaming que unirá los contenidos de HBO y Warner Bros.

Por ello, Netflix anunció la salida de “Friends” de su plataforma, pues al ser propiedad de Warner, será incluida en su catálogo el 2020.

“Lamentamos que Friends se va al streaming de Warner a principios de 2020 (en los EEUU). Gracias por los recuerdos, pandilla”, fue el mensaje que publicó Netflix en la red social.

The One Where We Have To Say Goodbye.

We’re sorry to see Friends go to Warner's streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang ☕

— Netflix US (@netflix) July 9, 2019