Lo dio todo: Joaquin Phoenix fue detenido tras participar en protesta ambiental organizada por Jane Fonda

Su discurso en los Globos de Oro 2020 no quedó en sólo palabras. De acuerdo a información de Deadline, Joaquin Phoenix fue detenido este viernes durante la protesta semanal contra el cambio climático organizada en Washington D.C.

De hecho, el intérprete del "Joker" acompañaba a la organizadora de esta manifestación semanal, Jane Fonda.

Momentos antes de ser detenido subió al escenario a dar unas palabras. A pesar de no haber preparado discurso, se pronunció en contra de la industria ganadera. Junto con invitar a los asistentes a movilizarse en favor del medio ambiente. Realizando acciones concretas como controlar el consumo de carne y decidiendo conscientemente lo que comen.

Junto con Phoenix, el actor Martin Sheen, conocido por su papel como presidente de EE.UU. en la serie "The West Wing", también terminó en frente de las autoridades. Ambos acusados de manifestarse sin autorización.

Además de los dos intérpretes, cientos de personas fueron arrestadas producto de esta manifestación.

Otros famosos que estuvieron presentes en la protesta “Fire Drill Fridays” además de Phoenix fueron June Diana Raphael, Susan Sarandon y Amber Valleta.

The crowd is chanting “this is what democracy looks like” and I just overheard a capitol police officer quietly say “unfortunately…yes”

— Hannah Jewell (@hcjewell) January 10, 2020