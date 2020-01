Las frases que marcaron el show de Álex Anwandter en Olmué 2020: desde "que pague Piñera” a "cómo piden paz si siguen matando"

Este sábado se vivió la tercera noche del Festival del Huaso de Olmué. En esta oportunidad el show de Los Jaivas dio inicio a la jornada, dando paso al humor de Ruperto. El tercero en la lista fue el chileno Álex Anwandter, quien pisó por primera vez el escenario del Patagual pasadas las dos de la madrugada.

Así y con un breve repertorio, el ex Teleradio Donoso hizo bailar al público presente. Pero también los hizo emocionarse con sus palabras sobre el estallido social que comenzó el pasado 18 de octubre en el país.

Y es que luego de tocar “Bailar y Llorar”, Andwandter se acercó al micrófono para dirigirse a los asistentes al certamen.

“Yo soy Álex Andwandter, un gusto conocerlos. Muchas gracias Olmué por la invitación. Esta noche vamos a bailar, vamos a llorar y además vamos a pensar. Tenemos mucho que hablar”, dijo mientras interpretaba “Siempre es viernes en mi corazón”.

Posteriormente presentó su siguiente tema recordando la memoria de Víctor jara.

“La siguiente canción la escribí inspirado por nuestros artistas. Un artista en particular que dijo ‘yo no canto por cantar, ni por tener buena voz’. Lo vamos a recordar hoy y siempre, rayas en su tumba o no”, partió diciendo.

#OlmueTVN Momento en que Alex Anwandter recuerda a Víctor Jara, se refiere al Estallido Social y dispara contra Sebastían Piñera. pic.twitter.com/7FVepfuOeE — Ricardo (@rifaundez) January 19, 2020

“Y la canción siguiente la escribí no solo pensando en Víctor y Violeta, sino también en el Chile que pensé, por mucho tiempo, que no íbamos a cambiar nunca y que hoy día estamos cambiando. Yo espero sinceramente que este esfuerzo enorme que hemos hecho todos juntos, y la represión, la violencia, la tortura que hemos visto y que hemos vivido, esta vez, a diferencia de la dictadura, sí tenga responsables políticos. Y los responsables políticos, esta vez, como Sebastián Piñera, paguen. ¡Qué pague Piñera!”, sentenció el músico dando inicio a su canción “Cordillera”.

Mensaje de Álex Anwabdter, para Piñera: "Espero que todo este esfuerzo (…) si tengan responsables políticos como Sebastian Piñera, que pague !!"#PacoVampiro #OlmueTVN pic.twitter.com/m6Ll3y4qq4 — PIENSAPRENSA OFICIAL +56971588649 (@PiensaPrensa) January 19, 2020

Con todo, el nominado a tres Premios Grammy Latino continuó la noche con “Paco vampiro”, canción que escribió durante las movilizaciones y que causó polémica semanas atrás luego de que Carabineros detuviera a un vehículo donde sonaba dicha tonada.

“El otro día iban unas niñas en un auto escuchando esta canción, y un amigo en su camino las paró pistola en mano por ir escuchándola” , indicó antes de empezar el tema.

Y antes de acabarlo cerró: “Cómo piden paz si siguen matando, cómo piden paz si siguen reprimiendo. Hay que ser muy carerraja para pedir paz si no hay justicia“.

“Hay que ser muy cara de raja para pedir paz si no hay justicia”#PacoVampiro #OlmuéTVN #Olmue2020 pic.twitter.com/XxNoa1VMXe — Carol Jiménez Ponce de León (@Caroljpleon) January 19, 2020

Revive el show de Álex Andwandter:

