Un complejo empezar de año es el que está viviendo Dino Gordillo. El humorista sufrió una disección aórtica a principios de enero. Enfermedad que lo obligó a estar internado durante 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Alemana.

Dino Gordillo continúa internado en la UCI: "La única confirmación es que se descarta una operación a corazón abierto" El humorista se mantiene hospitalizado desde el pasado 3 de enero.

Tal fue la gravedad de la afección que el triunfador de Viña 2019 estuvo al borde de la muerte. Y ahora que ya fue dado de alta, se tomó un minuto para hablar con los medios sobre su delicado estado.

De acuerdo al relato del cómico a L4, todo comenzó cuando estaba con su familia en Curacaví. En aquella comuna comenzó a sentir el dolor “más grande de su vida”.

Fue “como si me hubiese pateado un caballo, el dolor me atravesó hacia el pecho y caí al suelo. Gritaba de dolor y nadie en casa me escuchaba, me arrastré como pude, golpeaba el suelo con mis manos y por fin mi esposa se levantó y despertó a mis hijos, quienes entre todos me intentaron levantar para llevarme a la cama, era imposible por lo que me subieron a la camioneta para llevarme a la clínica”, detalló Gordillo al respecto.

En aquel trayecto fue que el humorista pensó que moriría. “Sentía en muchos momentos que me iba. Hice todos mis esfuerzos, rogaba a Dios y a la virgen que no me llevara, ya que tenía una familia hermosa por la que seguir luchando y me había sacado la cresta toda mi vida para lograr lo que tenía. Todo eso me ayudó a luchar”, expresó.

Al llegar al recinto asistencial los especialistas lograron estabilizar el cuadro. Recuperación que fue mucho más fácil gracias al cariño que el público envió al comediante.

Finalmente Gordillo expuso una crítica directa al sistema de salud en el país: “Mi esposa hace unos años, cuando la situación del país estaba mejor, contrató unos seguros médicos, los cuales en esta ocasión me sirvieron. Pero imagínate a las personas que se atienden en salud pública, muchos mueren esperando una atención u operación”.

Cabe mencionar que su recuperación recién comienza. Según el medio citado, el rostro de 59 años deberá esperar tres meses para ver si su aorta cicatriza correctamente. Y si esto no resulta, tendrá que ser sometido a una cirugía a corazón abierto.

Aún así su regreso a los escenarios ya está programado. La cita será el próximo 26 de enero en Coihueco.

Sigue leyendo