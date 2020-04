Julián Elfenbein se instala en su nuevo hogar tras separación

En enero pasado transcendió que Julián Elfenbein y Daniela Kirberg atravesaban una crisis matrimonial, que tenía al animador viviendo momentáneamente fuera de su casa familiar.

En las últimas semanas, el animador de Pasapalabra ha compartido imágenes del proceso de armar su nuevo hogar con sus seguidores. A través de distintas publicaciones en su cuenta de Instagram, el periodista ha mostrado cómo aprovecha los días de encierro para ordenar y dejar todo listo.

"En cuarentena….con sensación de soledad….armando un nuevo hogar para mis hijos …ordenando….encontrando cajas viejas me topo justo hoy con tu recuerdo.", fue parte de una sentida publicación en la que recordaba a una fallecida polola.

Días después, Elfenbein publicó algunas fotos en su nueva vivienda. "Noche de quedarse en casita. Una duerme, otro estudia y con mi Suri jugamos a las palabras.

Amitooooo guaguas. ❤❤❤", escribió junto a las imágenes de sus hijos Rafaela, Sara y Benjamín.

En un siguiente post, el animador de Podemos Hablar compartió algunas fotos del recuerdo que hicieron reír a sus seguidores y se llenaron de "me gusta" y comentarios de apoyo.

"En nueva casita 🏩…matando el tiempo….ordenando y aprovechando de armarla y dejar todo lindo, en estos tiempos de encierro, apareció otra caja de recuerdos. Sí soy yo. No se rían. El sexto de los Jackson's Five. El hermano perdido. Lo lamento mucho. Pero no se rían porfa. Sin bullying…yaaa 🤣💂‍♀️🙈", escribió.

Cabe recordar que Julián Elfenbein y Daniela Kirberg contrajeron matrimonio hace 13 años y desde el año pasado se hablaba sobre un posible quiebre.