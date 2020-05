Periodista Germán Schiessler a cuarentena preventiva por culpa del senador Manuel José Ossandón

Como en muchos programas de la televisión chilena en el último tiempo, en “Hola Chile” de La Red los políticos de todos los colores son animadores ya normales de sus tertulias.

El senador Manuel José Ossandón ha estado varias veces en ese espacio del canal con sede en la comuna de Macul, y la última vez que estuvo ahí fue el viernes de la semana pasada, en pleno estudio.

Y como este lunes 18 de mayo se supo que el parlamentario de RN dio positivo por coronavirus, sumándose a sus colegas Rabindranath Quinteros y Jorge Pizarro, en La Red informaron que varios integrantes de “Hola Chile” se fueron esta misma jornada a sus casas para efectuar cuarentenas preventivas porque estuvieron cerca de Manuel José Ossandón en esa presentación en el espacio.

Se trata del periodista Germán Schiessler y de otro par de colaboradores, quienes tuvieron un mínimo contacto, no estrecho, con el senador.

“Hubo tres personas que por unos minutos estuvieron con el senador, todos ellos portando mascarillas, y fueron enviados a vivir cuarentena a partir de hoy… Se trata de dos funcionarios del área de producción y del periodista y panelista Germán Schiessler. Este último estuvo sentado a un metro y medio del senador Ossandón en el set, sin mascarilla… Esperamos que la cuarentena preventiva de nuestros colaboradores sea positiva y que no estén contagiados de covid-19”, indicaron a radio Bío Bío desde La Red.

Y en el programa de esta tarde, los animadores –Julia Vial y Eduardo de la Iglesia– dieron cuenta de la situación.

“Desde que comenzaron los primeros casos de coronavirus en nuestro país, en el canal hay un protocolo de seguridad que es bastante exigente, por lo cual nosotros tuvimos ningún tipo de contacto con el senador a menos de tres a cuatro metros”, explicó Julia Vial.

“Las personas que estuvieron más cerca del senador fueron Germán, una persona de maquillaje y otra de audio. Ellos ya están haciendo cuarentena”, añadió Eduardo de la Iglesia.

Cuando estuvo en el set de “Hola Chile”, el senador por Santiago Oriente dijo que se había realizado un test rápido y que no había tenido contacto directo con el primer senador contagiado, Rabindranath Quinteros.

“Yo me hice el examen. Mi hermana (la diputada Ximena Ossandón) es bien matea y no sé de dónde trajo los exámenes y me dijo “te traje uno”… Ella lo compró porque está a cargo de mis papás y ellos están aislados”, señaló el senador metropolitano en la ocasión.

En La Red añadieron que durante las próximas semanas el programa “Hola Chile” –que hace poco pasó de la mañana a la tarde- no contará con invitados en el estudio.