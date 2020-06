Ahora todos se fueron en picada contra Lea Michele: "Fuiste una verdadera pesadilla"

Lea Michele sigue en el ojo del huracán luego que fuera acusada de racismo por su ex compañera, Samantha Ware, durante las grabaciones de la sexta temporada de la serie Glee.

Tras el episodio, que parecía terminar con unas disculpas de Lea a Ware en redes sociales, varios actores encendieron el ventilador para recordar algunos episodios de abusos emocionales por parte de Michele.

Una que salió al cruce fue Aviva Drescher, participante del reality show de Netflix The Real Housewives of New York City, quien aseguró que "una vez fuiste bastante maleducada conmigo, así que no me sorprende tu comportamiento. No deberías juzgar a otros antes de mirarte al espejo".

Gerardo Canonico, quien participó de una obra teatral junto a Michele en Broadway, indicó que "fuiste una verdadera pesadilla para mí y para mis compañeros suplentes. Nos hiciste sentir que no pertenecíamos al reparto. Intenté durante años ser simpático contigo sin éxito. Quizá deberías disculparte de verdad en lugar de echar la culpa a cómo otros te 'percibían'".

Elizabeth Aldrich, otra actriz que compartió con Michele en la misma obra, confesó que "fue absolutamente horrible conmigo y con el reparto. Menospreció al equipo y amenazó con despedir a la gente si la disgustaban. Solía llorar cada noche por las cosas malas y la manipulación que me hacía. Tenía 12 años. Era terrorífica".