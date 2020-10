Banda Guachupe anuncia un receso después de 20 años de carrera debido a la pandemia

View this post on Instagram

Amigas y amigos durante ya mas de 20 años los Guachupé hemos caminado juntos.

Partimos en el Liceo Lastarria y ya hoy varios pasamos los 40 años.

Hemos pasado alegrías muy lindas, los momentos mas maravillosos que como amigos hayamos podido vivir y así también sufrido las mas grandes de las penas.

Ya antes de todos estos sucesos nuestra energía como banda venia muy debilitada y durante esta pandemia todos hemos tenido momentos de luz y momentos de agobio ante los acontecimientos del día a día.

Por eso hoy queremos comunicarles que ya hace un tiempo Guachupé entro en una etapa de receso.

Sabemos lo importante que para mucha gente es Guachupé y por ello hacemos pública esta decisión.

Nos despedimos con la convicción de que esto no es un adiós sino solo un hasta pronto.

20 de Octubre de 2020

Guachupé