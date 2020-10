Daniella Campos: operación para extirpar tumores fue todo un éxito

View this post on Instagram

Ya estamos lista para entrar a pabellón… quiero agradecer por cada muestra de cariño!! Todo saldrá bien y pronto estaremos de regreso en casa❤️❤️❤️ voy con mis ángeles de la mano 🤝 Pero también es un día especial, te invito a usar hoy lunes 19 de octubre, una mascarilla rosada OJALA PUEDAS SUMARTE A ESTA INICIATIVA DE @FALPFUNDACION Y @MAIDENFORM_CHILE PARA QUE POR LLAMEMOS A LA PREVENCIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y CUIDADO. #mesdelcancerdemama🎀 #hazteelexamen el 95% es curable solo necesitamos detectarlo 💪🙌 y una de cada ocho mujeres pueee estar afectada… cuidémonos entre nosotras 🍀🤝