Siquiatra de "Nano" Calderón asegura que "no hay elementos que permitan decir que es un sicópata"

"Nano" Calderón ingresó la mañana de este martes a la clínica psiquiátrica Pocuro, luego de salir del penal Santiago Uno, tras el cambio de medida cautelar determinado por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. El joven deberá cumplir con arresto domiciliario total en ese recinto de salud mental del sector oriente.

Rodrigo Paz, siquiatra del joven de 23 años, que fue formalizado por el delito de parricidio contra su padre, conversó con LUN y sostuvo que "no hay elementos que me permitan decir hoy día que Hernán Calderón es un sicópata".

“Soy el jefe del equipo clínico que se va a hacer cargo del tratamiento. Coordino con el personal de enfermería en la clínica, con el sicoterapeuta, con el nutriólogo que lo evalúe y con la familia”, explicó.

“Estamos en estudio, (y se puede confirmar que) no hay signos ni síntomas que sugieran o indiquen que Hernán

Calderón Argandoña padece de una patología siquiátrica mayor. Sí hay muchos indicadores de trastorno de la personalidad”, agregó.

“Tampoco me parece que hay elementos que sugieran que el paciente tiene un trastorno antisocial de la personalidad ni una sicopatía. No hay elementos que me permitan decir hoy día que Hernán Calderón es un sicópata, un delincuente, un tipo frío, desalmado, que no siente afecto ni amor por nadie, que no tiene vergüenza. No hay nada en esa línea. Lo que sí hay son conflictos sicológicos que me parece que tienen que ver con cómo se ha ido estructurando su identidad. Y eso tiene que ver con que él viene de una familia compleja”, expuso.

