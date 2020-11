Johnny Depp anunció que dejará el papel de Grindelwald en "Animales Fantásticos"

El actor Johnny Depp anunció que dejará de interpretar su papel de Grindelwald en la saga de Animales Fantásticos, tras una petición del estudio Warner luego de la derrota judicial contra el diario inglés The Sun, que había calificado al estadounidense como un "maltratador de esposas" en el caso de su separación con Amber Heard.

A través de un comunicado en Instagram, Depp señaló que "a la luz de los acontecimientos recientes, me gustaría hacer la siguiente declaración breve", agregando que "en primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que me han brindado su apoyo y lealtad. Me han honrado y conmovido sus numerosos mensajes de amor y preocción, especialmente durante los últimos días".

"Deseo hacerles saber que Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en 'Animales fantásticos' y he respetado y aceptado esa solicitud", complementó.

Y cerró: "Finalmente, deseo decir esto. El juicio surrealista de la corte en el Reino Unido no cambiará mi lucha por decir la verdad y confirmo que planeo apelar. Mi determinación sigue siendo fuerte y tengo la intención de demostrar que las acusaciones en mi contra son falsas. Mi vida y mi carrera no estarán definidas en este momento".