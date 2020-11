Gonzalo Ramírez se despidió del equipo de prensa de TVN: "Fue mi sueño de provinciano"

El periodista Gonzalo Ramírez se despidió de sus colegas y compañeros del canal 24 Horas de TVN, tras las modificaciones que anunció la señal estatal.

Esto, porque el periodista y su compañera Carolina Escobar se quedarán en la conducción del matinal Buenos Días a Todos, mientras que Ignacio Gutiérrez confirmó su salida para dedicarse a otros proyectos del canal.

A través de Instagram, Ramírez señaló que "después de casi 12 años dejo a mi querido departamento de prensa. Fue mi sueño de provinciano llegar ahí".

"Coincidí con hitos y coberturas poderosas, la magia de la mina San José, diferentes desastres naturales, tantas cosas que me regalaron el mejor magíster que pude soñar", agregó.

"Hoy me cambio a un piso más arriba. Con el sueño de trabajar duro para el gran equipo del programa que me dio la primera oportunidad, el Buenos Días a Todos. Espero logremos permitir, con cariño y esfuerzo, abrir cada mañana una nueva puerta, una nueva casa y ofrecer una buena compañía poniéndole todo lo que aprendí en la información y el corazón chascarriento que nadie me saca", cerró.