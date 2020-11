"Animales Fantásticos 3" retrasa su fecha de estreno tras salida de Johnny Depp

El pasado viernes Johnny Depp anunció que dejará de interpretar el papel de Grindelwald en "Animales Fantásticos" tras una petición realizada por Warner.

Johnny Depp anunció que dejará el papel de Grindelwald en "Animales Fantásticos" La decisión llega luego de la petición de Warner, tras la derrota judicial ante The Sun que lo calificó como "maltratador de esposas" por su separación con Amber Heard.

Esto luego que perdiera el juicio contra el diario inglés The Sun, el cual había tildado al actor de "golpeador de esposas" en el caso de su separación con Amber Heard.

"A la luz de los acontecimientos recientes, me gustaría hacer la siguiente declaración breve", señaló al respecto Depp en su cuenta de Instagram, en donde indicó que "Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en 'Animales Fantásticos' y he respetado y aceptado esa solicitud".

Retrasan estreno de "Animales Fantásticos"

Luego de este hecho, la revista Variety anunció que Warner retrasó la fecha de estreno de la tercera parte de la saga.

Acorde a la publicación, el día exacto de su lanzamiento todavía no ha sido definido, pero será en algún momento del 2022.

Cabe mencionar que la cinta tenía programado originalmente su estreno en noviembre del 2021.