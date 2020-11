Francini Amaral cuenta detalles de su accidente: "Dos ligamentos rotos, dos huesos rotos, me pusieron placa"

Un duro accidente sufrió la bailarina Francini Amaral mientras bajaba con su bicicleta por el circuito Las Varas, en San Carlos de Apoquindo, el mismo lugar en el que hace un par de semanas el actor Jorge Zabaleta también vivió algo similar.

En el caso de Francini, el resultado de la fuerte caída fue una fractura de muñeca y un paso por el quirófano. "Dos ligamentos rotos, dos huesos rotos, me pusieron placa, tornillo, de todo… pero estoy súper bien", contó la artista brasileña en entrevista con LUN.

Sobre el momento del accidente, Amaral relató que "estaba en una bajada en un sendero que ya conocía. En esta época del año hay mucha piedra y la tierra está más suelta de lo normal, porque el cerro está más seco, así que me resbalé, me caí de lado. Tal como los niños se caen con las manos en el piso, así me caí yo".

"Jalé mi muñeca con la otra mano y la di un poco vuelta como para ponerla ‘en el lugar’ y ahí recién miro mi muñeca, y parecía una serpiente", continuó.

Amaral dijo que "estaba con mi profesor y dos compañeras, quienes me llevaron a urgencias muy rápido. Tenía dos huesos quebrados y uno de ellos, que es el radio, el más grande, estaba molido".

"Me enderezaron el hueso, me pusieron yeso, y después de eso busqué un especialista de muñeca para la cirugía. Ahora tengo una placa en mi radio con tornillos, me hicieron como una reconstrucción del hueso", agregó.