Pamela Díaz contó por qué mantuvo el silencio de su relación con Jean Philippe Cretton

Pamela Díaz volvió de sus vacaciones en Cancún con Jean Philippe Cretton y contó detalles de su nueva relación en el programa de Instagram Socias 3.0, junto a Begoña Basauri, como las razones de por qué no hacían público su amor.

"Los dos no queríamos contar, porque no estábamos seguros que nos queríamos", dijo la Fiera, para desatar un grito de emoción de su compañera en la pantalla asegurando que "ahora sí se quieren y están seguros de eso".

La modelo y animadora aseguró que quería ir con calma en esta nueva relación, al igual que el animador, por lo que el viaje juntos fue una prueba para la pareja. "Son bien distintos", le aseguró Basauri, mientras comentaban las vacaciones y daban gracias que no hubo ningún roce entre ambos.

Es que las animadoras aseguraron que cuando se inicia una relación hay más disposición a hacer cosas. "Fui dos días al gimnasio, porque cuando una empieza una relación dice a todo que sí", contó Díaz y agregó que "menos mal no me llevó a un museo, a una biblioteca, me muero".

Pamela Díaz: "No quiero más cabros chicos"

Todo parece ir bien entre la Fiera y Jean Philippe, por lo que la animadora se proyecta, aunque aseguró que "estamos bien así" ante la insistencia de los seguidores por un matrimonio o un futuro hijo en la feliz pareja.

"Cómo voy a tener otro cabro chico, no quiero más cabros chicos, estoy hasta aquí de cabros chicos", aseguró rápidamente Pamela Díaz y, aunque le recordaron otras promesas que hizo y ahora incumplió en su nuevo romance, reconoció que antes "me equivoqué".

Aún así fue enfática en que pronto no habrán novedades entre los dos, ya que "Jean Philippe y yo no estamos ni ahí con casarnos, tampoco queremos tener hijos, estamos bien así.