Belén Mora habló de su salida del Morandé con Compañía: "Era insostenible hacer el programa"

La crisis de la industria de la televisión solo creció a raíz de la pandemia del coronavirus y una de sus últimos coletazos fue el cierre de El Muro, la sección más importante del último tiempo en Morandé con Compañía (MCC). Algo que Belén Mora tomó con pena, pero siempre con su buen sentido del humor.

En el programa de Instagram de Begoña Basauri, Socias 3.0, la actriz y comediante lanzó un seco "nos fueron a todos" para contar el fin del espacio. "La televisión está pasando por una crisis como industria, pero además se sumó la pandemia, entonces habían cosas que eran insostenible, como la factibilidad de hacer el programa. Así que nos fueron, era, se terminó", agregó.

Mora confesó que recibieron la notica "hace como tres semanas y fue con pena, porque es como una relación de pareja que termina no porque se dejan de querer, sino por factores externos" y aseguró que como equipos "hablamos con el 'Kike' y con 'mamá Ina' (encargados del programa) y todo bien con ellos".

Eso sí, pese a la mala noticia, la comediante que triunfó en el Festival de Olmue en 2019 no dejó de lado su sentido del humor y aseguró que "estamos súper bien, así que no sé qué voy a comer en diciembre y en enero. Voy a tener que hacer harto instagram live", mientras recibía un llamado de un delivery que llegó justo en ese momento. "Hijo, sácale hartas fotos al sushi y parte en varias partes los roll", bromeó sacando carcajadas a Basauri.

En un tono más serio, la actriz también planeó una disyuntiva. "Puede ser que se retome más adelante, pero de momento no se sabe nada", dijo sobre la posibilidad que vuelva el espacio, lo que abrió dudas de si en ese lapso de tiempo la llaman de otro canal.

"Si me llaman (de MCC) voy, pero qué pasa si me llaman de otro canal y después me llaman del Morandé", preguntó pidiendo consejos, a lo que Basauri respondió con seguridad que "fue. Es como cuando te piden un tiempo en una relación. Si no te pueden asegurar nada. Porque no te dijeron en marzo volvemos".

Finalmente, Mora reconoció que "igual nos dijeron que existía la posibilidad, pero las cuentas no se pagan con posibilidad", por lo que señaló medio en broma, medio en serio, que esperaba el llamado de otros ejecutivos de distintos canales de televisión.

