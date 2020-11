La entretenida conversación entre Netflix y Disney+: "En Latinoamérica están los mejores fans"

Uno pensaría que la llegada de Disney+ podría incomodar a Netflix y otras plataformas de streaming, pero en Latinoamérica demostraron que será una sana competencia. Por lo menos eso mostraron en Twitter.

Es que la aplicación de series y películas le dio la bienvenida a la región a su par propiedad de Mickey Mouse, asegurando que en esta parte del mundo "están los mejores fans" y agregando referencias como "que la fuerza te acompañe" y "Hakuna Matata", pertenecientes a Stars Wars y El Rey León, respectivamente.

Misterio resuelto: Los Simpson llegarán a Disney+ con solo "algunos" episodios La plataforma de contenidos llegará este 17 de noviembre de Latinoamérica, cargada de material propio de la compañía estadounidense.

El recién llegado no quiso ser menos y aseguró que junto con dar las gracias "de paso confesar todo nuestro amor por las historias de Netflix". Los creadores de House of Cards, eso sí, advirtieron que "antes que termine la segunda temporada de The Mandalorian, te van a estar pidiendo la tercera", haciendo referencia a la serie protagonizada por el chileno Pedro Pascal.

El gigante del entretenimiento rápidamente salió al paso pidiendo una tercera entrega de Cobra Kai, a lo que Netflix respondió que "todo a su tiempo", atribuyéndolo a Walter Bazar, un chiste de su producción mexicana Club de Cuervos.

Desde este 17 de noviembre Disney+ ya está disponible para todo Chile y Latinoamérica, mientras que Netflix dejó ir algunos de sus producciones en su catalogo, pero entrego novedades.

Revisa la entretenida conversación entre Netflix y Disney+:

Hola, @disneyplusla. ¡Bienvenido a Latinoamérica! Ya verás que aquí están los mejores fans. Que La Fuerza te acompañe y Hakuna Matata. — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 17, 2020

Protip: Prepárate para que te pidan la tercera temporada de The Mandalorian, aunque no haya terminado la segunda. — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 17, 2020