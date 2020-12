"José José" de "Yo Soy" siguió con sus críticas al programa: "No nos ayudaron en nada"

Un verdadero escándalo destapó la denuncia de Joaquín Serrano, imitador de José José y quien aseguró que el programa "Yo Soy" lo censuró tras ser eliminado, algo que profundizó mediante un video en sus redes sociales.

El joven cantante de 15 años aseguró que "no nos trataron con el mejor de los respetos", además que "el jurado hace todo lo que dice la producción, nunca ha sido real" y que "nunca existió la academia de 'Yo Soy"". También reveló a los integrantes de la lista de eliminados que, según él, existía de antes que empezara el programa, donde estaban Cecilia, Nino Bravo, Amaia Montero y Elvis, además de él mismo.

No solo eso, sino que también aseguró que le cortaron presentaciones. "La primera vez que yo fui canté entera 'El Triste', pero me cortaron la primera frase y después el final. La segunda vez que la canté le quise regalar una canción a capela al público y nuevamente me lo cortaron. Eso me molestó", dijo.

Además, insistió en que el programa "estaba pauteado desde la primera vez que nos presentamos. Ahora que estamos afuera y está todo grabado nos dimos cuenta, lamentablemente no nos levantamos antes".

Junto con eso, también reveló parte de su discurso que acusó que le censuraron. Serrano aseguró que "el jurado no podía estar molesto con nosotros, porque nunca nos hicieron clases de voz, de interpretación, no nos ayudaron en nada", además que las canciones no las escogía cada participante, sino que la producción.

Pero no todo fueron críticas. El joven imitador no quiso decir quién va a ganar y aseguró que gracias al programa "me pude dar a conocer, hacer esto que me gusta y a impulsar mi carrera. Quizás no lo hicieron de la mejor manera".

