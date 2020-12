Doctora Cordero se lanzó con todo contra Pamela Jiles por caso con Chino Ríos: "Es una pedófila"

La Doctora Cordero no tiene filtro, algo que ha demostrado en varias oportunidades con sus deslenguadas opiniones. Por eso se lanzó con todo contra Pamela Jiles por las revelaciones que realizó Marcelo Ríos, sobre una supuesta propuesta de una entrevista en la ducha cuando el tenista tenía 14 años.

"Pamela Jiles es pedófila. Eso es un acto de pedofilia la propuesta que hizo", aseguró en conversación con Yerko Puchento, en el programa de internet Yertigo, lo que desató las risas del comediante, aunque también puso paños fríos.

El personaje interpretado por Daniel Alcaino aclaró que tras las acusaciones, el Chino "anduvo tirando el poto para las moras", algo que la psiquiatra le dio como explicación que "el papá le dio la orden para que no los demandaran y no pierdan plata. Si el papá de Ríos era como el papá de la Christell".

No es la primera vez que la opinóloga critica a la diputada del Partido Humanista, ya que en plena discusión del segundo retiro del 10% aseguró que es una "marxista, redomada, camuflada" y llamó a los chilenos a protestar en su contra, defendiendo al Presidente Sebastián Piñera.

Pero no fue la única opinión polémica, ya que también habló de política. La Doctora Cordero aseguró que es un gran alcalde, pero "lo único malo de Daniel Jadue es que es comunista" y recordó cuando a Joaquín Lavín le hizo una opinión similar: "lo único malo es que es de la UDI", para luego confesar que quiere que sea el edil de Las Condes sea presidente y que fue militante de la Democracia Cristiana.

Luego, le fueron mostrando imágenes de famosos, donde comentó sobre el Mandatario que es "un avaro y un pasmado", a la ex Presidenta Michelle Bachelet como una "maricona sonriente", sobre Raquel Argandoña que tuvo "lágrimas de cocodrilo" en el caso de su hijo y a Julio César Rodríguez lo calificó como "un gran amigo".

Ahí fue cuando recordó una historia con Nicole Moreno. Primero aseguró que no la conocía, para luego contar que "una vez en el matinal me encontré con Luli en los pasillos y me saludó: 'Hola galla' y le paré los carros, le dije que me dice Doctora Cordero o María Luisa, o cree que salí a putear con ella".