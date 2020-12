Los finalistas de "Yo Soy" cuenta qué harían con el millonario premio en medio de las polémicas del programa

Este domingo 20 de diciembre será el último capítulo el programa de talentos "Yo Soy", toda una apuesta de Chilevisión y que ha estado en la polémica luego de las múltiples acusaciones que han salido en los últimos días, donde además de censura y engaño, también han acusado al show de estar arreglado.

Por lo mismo la expectación está al máximo sobre quién ganará entre los nueve finalistas y se llevará los $15 millones, algo con lo que los distintos participantes sueñan desde invertir en el personaje, pagar deudas y tener un negocio propio.

"Yo Soy": doble de Amaia Montero se lanza contra CHV y asegura que "nos engañaron" Yorka Vandikinsson se sumó a las acusaciones del imitador de José José, que aseguró que el programa estaba arreglado.

Los finalistas de "Yo Soy":

Karen Rivera – Yuri

Rafael Arancibia – George Michael

Soledad Arévalo – Gloria Trevi

Joaquín Bravo – Cat Steven

Paulo Rojas – Miguel Bosé

Camila Chacón – Mon Laferte

Geraldine Romero – Ana Gabriel

Cristóbal Osorio – Raphael

Óscar Flores – Daddy Yankee

En radio Biobío cada uno de los finalistas contó qué hará en caso de ganar el monto, además de las expectativas para el último capitulo, el cual será en vivo, por lo que las presentaciones tendrán una cuota de nerviosismo que en el resto de la temporada no han tenido.

Yuri, interpretada por Karen Rivera y Miguel Bosé (Paulo Rojas) no dudaron en que pagarían sus deudas. Rivera aseguró que además "guardaría dinero, porque todo es incierto con la pandemia", mientras que Rojas también "lo distribuiría con mi familia. No ha sido fácil para nadie y sería un respiro".

Otro grupo de participantes también piensa en el sueño de la casa propia. Mon Laferte (Camila Chacón) aseguró que "si uno lo piensa, no es mucha plata, uno tiene que ser inteligente para utilizarlo de buena forma para llevar una vida sana, ojalá fuera de Santiago", algo que comparte Ana Gabriel (Geraldine Romero) quien junto con vivir con su hijo, "terminaría mis estudios de ingeniería". Prioridad paternal que también tiene Raphael (Cristóbal Osorio) quien aseguró que "lo fundamental sería pagar la casa propia, tener un techo para mi familia".

Polémica por "Yo Soy": excompetidor sacó hasta a Franco Simone al baile Doble de Tom Jones precisó que Franco Simone fue el primero en dejar ver que el formato de estos programas estaba "arreglado".

Mientras tanto, otros artistas buscarían financiar su carrera artística. George Michael (Rafael Arancibia) señaló que "invertiría en mi álbum como solista, grabando mi segundo sencillo Damian Black: Luna y Aries". Cat Steven (Joaquín Bravo), por su parte, se compraría "una guitarra como la que tiene mi personaje, una Gibson j200, para darle más profesionalismo".

Finalmente Daddy Yankee (Óscar Flores) aseguró que su verdadero premio es "que las familias y niños que me apoyan disfruten mi presentación", tratando de no desenfocarse de la final. Algo similar a Gloria Trevi (Soledad Arévalo), quien no se ha "preocupado mucho de eso", pero en caso de ganas "pondría un negocio, pero primero pienso en hacer bien, después de eso, a todos nos vienen bien las lucas".

Este domingo es la gran final de Yo Soy con la conducción de Jean Phillipe Cretton y Millaray Viera: