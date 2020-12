Lucila Vit y Rafael Olarra intercambian mensajes tras confirmar su relación: "Quédate con lo realmente importante"

Hace unos días surgieron los rumores que Rafael Olarra y Lucila Vit estaban comenzando una relación amorosa, en un hecho que luego fue aclarado por el exfutbolista.

"Estamos iniciando algo, estamos conociéndonos aún más en otro ámbito que no es el profesional y claramente tenemos muchas cosas en común. Ojalá que pudiera fructificar. A mí me encantaría", admitió el otrora defensa al programa Me Late, de TV+.

Y tras la confirmación, ambos intercambiaron mensajes a través de redes sociales.

"Quédate con lo realmente importante", escribió Olarra tras subir una fotografía a su cuenta de Instagram.

Esta fue comentada por Vit. "Quédate con lo que te suma y hace feliz siempre…y sobre todo, con la conciencia tranquila!!", expresó la modelo.