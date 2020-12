Iván Arenas a días de su operación por cáncer al colon: "Si me llega la vida y me la quitan, el de arriba sabrá, no me echen la culpa a mí"

Después de que se diera a conocer la noticia de que Iván Arenas tiene un cáncer al colon y que deberá ser sometido a una operación el próximo 6 de enero, el propio actor y comediante manifestó su optimismo con los pasos que tendrá que enfrentar a raíz de su delicado estado de salud.

En conversación con el matinal "Bienvenidos" de Canal 13, Arenas partió explicando que "en mi vida casi todo es por azar. Por suerte se descubrió esto, porque fui a hacerme unos exámenes médicos por mi hipertensión, me pidieron más exámenes y en esos exámenes apareció esto del cáncer".

El intérprete del "Profesor Rosa" relató que tras ello "le dije al doctor 'dígame la firme al tiro, ¿qué grado de cáncer tengo?'. Y ahí me dijo 'tenemos un buen pronóstico, está encapsulado, tendríamos que cortar una parte del colon"".

"Llevo cinco infartos, qué más da que me hagan otro corte en la guata. Fue tan así que el médico me dijo me operen en marzo, para que pasara unas fiestas tranquilas, pero le dije que al tiro no más", continuó Arenas con su relato.

Iván Arenas: " He hecho todo lo que he tenido hacer"

Más allá de aquellos detalles, Iván Arenas aprovechó la pantalla de Canal 13 para expresar lo siguiente: "quiero aprovechar de dar un mensaje a mis amigos, a la gente que me sigue, que realmente me quiere y que me han mandado todo su afecto. Les quiero decir que agradezco sus parabienes, he disfrutado enormemente el recibir y recibir cariño. He tomado esto con una tranquilidad enorme".

"He hecho todo lo que he tenido hacer, qué más puedo pedir. No es un conformismo, es una manera de decir, si me llega la vida y me la quitan, el de arriba sabrá, no me echen la culpa a mí. Yo, de 69 años, que dure hasta los 73, es bueno. No quiero seguir viviendo tantos años, ya cumplí, las etapas están muy bien hechas, me he sentido un hombre completamente afortunado, con un cariño inmenso a lo largo de este país", continuó.

En ese sentido, el actor y comediante reconoció que "estoy como tan tranquilo, que a lo mejor eso me da pauta a tomar la vida como no debería tomarla, porque la tomo muy superficialmente".