JC Rodríguez protagonizó un nuevo round con Camila Flores: "Bienvenida a Chile diputada ¿andaba afuera?"

Julio César Rodríguez y la diputada Camila Flores (RN) volvieron a protagonizar un fuerte round en el matinal “Contigo en la Mañana” de Chilevisión.

Esta vez, el enfrentamiento se dio por la violencia en la Araucanía y los dichos del director de la PDI, Héctor Espinosa, quien en comisión del Senado aseguró que en Temucuicui "hay una organización criminal".

Respecto a esos dichos, la parlamentaria comentó que "le creo al director de la PDI, yo no tengo por qué poner en tela de juicio que él no haya sabido que se iban a encontrar con este tipo de armamentos. Lo que yo sí concuerdo, tiene que ver con que las policías van a tener que tener una formación distinta porque ya no se están enfrentando al delincuente común".

La diputada profundizó sus dichos, asegurando que "estamos hablando de bandas de narcotráfico de grueso calibre, con una estructura tremenda, armados más que nuestras propias policías. Lo peor que puede pasar es que lleguemos a niveles de violencia ocurre en México…".

Dicho comentario generó la molestia de Julio César Rodríguez, quien fiel a su estilo no dudó en emplazar a la parlamentaria. "Pero si eso está pasando diputada. Escucharla me da escalofríos, bienvenida a Chile diputada , ¿estaba afuera?", lanzó el animador.

