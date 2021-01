Pamela Díaz asegura que Nacho Gutiérrez pagó sueldo de miembros de "Buenos Días a Todos" en plena crisis de TVN

Pamela Díaz dio a conocer en el programa "Me Late Prime" de TV+ una desconocida acción que realizó Nacho Gutiérrez en "Buenos Días a Todos".

Esto luego que comentara con Daniel Fuenzalida y Sergio Rojas las palabras de Hugo Valencia, quien afirmó que Gutiérrez "hablaba con los jefes para que me echaran" del matinal de TVN, algo que fue negado por su excompañero.

Nacho Gutiérrez las emplumó contra Hugo Valencia y negó haber pedido que lo echaran del "Buenos Días a todos" “A mí me gusta la libertad de expresión, pero no cuando caes en temas que son absolutamente falsos”, dijo Nacho Gutiérrez.

Durante dicha conversación, la animadora aseguró que Nacho Gutiérrez pagó el sueldo de miembros de "Buenos Días a Todos" en momentos que la señal estatal pasaba por una fuerte crisis financiera.

"En un tiempo Karen Paola (Bejarano) reclamó que no le pagaron su sueldo en seis meses, la ‘Chiqui’ Aguayo también me contó que no le pagaron el sueldo como tres o dos meses; y así empezó un camarógrafo, el asistente, el periodista y así. Y ‘Nacho’ de su sueldo le pagó a varias personas porque sabían que no llegaban al mes", expresó en declaraciones consignadas por Radio Bío Bío.

"Le pagó a ciertos integrantes del equipo para que el matinal, que estaba en un momento tan mal, que estuvo pésimo, pudiera hacer como una cosa en la que estuvieran más unidos", remató Pamela Díaz.