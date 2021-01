Más allá de "The Mandalorian": el catálogo oculto de Pedro Pascal en Netflix, HBO y Amazon Prime

No cabe dudas de que Pedro Pascal atraviesa un momento dulce en Hollywood. Su destacado papel en "The Mandalorian" -el space western de la saga de Star Wars en Disney+- le ha significado ganarse una buena cantidad de seguidores. No por nada cerró el 2020 como el actor más popular de la industria.

Si bien su participación en Game of Thrones le significó un trampolín en su carrera, los roles de Pedro Pascal van más allá del solitario cazarrecompensas que encarna en The Mandalorian o de Javier Peña, el agente de la DFA que interpreta en Narcos.

Amazon Prime, Netflix y HBO Go ofrecen una variada carta de roles que ha interpretado Pedro Pascal en la industria. A continuación te mostramos dónde y en qué papel ver al actor del momento en los servicios de streamig.

Pedro Pascal en Netflix

Es la más reciente entrega de Netflix con Pascal a la cabeza. En la cinta, el chileno las hace de un superhéroe espadachín que junto a otros héroes son secuestrados por una fuerza alienígena y donde sus hijos irán al rescate. Prospect: Quizás la película más desapercibida del streaming con Pascal de protagonista. En esta película de 2018, el chileno viaja a una luna alienígena con su pequeña hija en busca de una gema valiosa, pero sus planes se truncan por culpa de un nefasto forajido que se les une.

Pedro Pascal en HBO

La épica serie que lo lanzó a la fama, y donde Pascal aparece en siete episodios interpretando a Oberyn Martell, el hermano menor del Príncipe de Dorne. Si la colonia hablara: En la cinta de 2018, Pascal es Pietro Álvarez, un hombre que conecta a la madre de la protagonista -una joven afroamericana que lucha por limpiar el nombre de su marido quien fue acusado de un crimen que no cometió- y la supuesta víctima del asesinato.

Pedro Pascal en Amazon Prime