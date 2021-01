Yazmín Vásquez salió al paso de los rumores: "Jamás sería tan irresponsable de subirme a un avión con covid"

Yazmín Vásquez confesó hace poco que estuvo contagiada con coronavirus, por lo que muchos de sus seguidores comenzaron rápidamente a cuestionarla por haber viajado en avión, supuestamente aún sin superar la enfermedad.

Pero la ex panelista de TV salió a desmentir los rumores. "Jamás sería tan irresponsable de subirme a un avión sabiendo que tengo covid y, obviamente contagiar a las demás personas", dijo en sus historias de Instagram.

La Yaz contó que "antes de subirme al avión me pidieron mi certificado de alta, porque acá en la Seremi de Salud te exigen que no puedes salir de tu casa hasta que no te den el alta", por lo que cumplió con todos los protocolos para volver de su estadía en Villarrica.

"Así que por favor infórmense bien antes de hablar", señaló la periodista, quien se molestó con algunos de sus seguidores que la apuntaron de viajar en avión desde Temuco hasta Santiago, pese a supuestamente estar contagiada.

Finalmente Vásquez le agradeció "la buena onda" de sus fanáticos y de quienes le escriben mensajes, pero pidió "un poco más de cuidado cuando hablan", para que no se difunda información falsa.

